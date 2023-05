Lage in Kroatien weiter kritisch: Angst vor Wellen aus Slowenien

Rekord-Wasserstände in Zadar-Umgebung

Am schlimmsten war am Montag die Lage in der Gespanschaft Zadar. Nachdem in nur 24 Stunden 250 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen waren, erreichte der Wasserstand des Flusses Zrmanja in Obrovac nahe Zadar historische 302 Zentimeter. Damit war der höchste in dieser Stadt gemessene Wasserstand Zrmanjas um ganze 39 cm übertroffen.

Das Wasser ergoss sich auf die Straßen und drang in den historischen Kern ein.