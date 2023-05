Schwere Überschwemmungen in Kroatien: Ausnahmezustand ausgerufen

In der Nacht zu Montag ist in einigen Teilen Kroatiens der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Grund sind die teils heftigen Überschwemmungen nach den anhaltenden Regenfällen der letzten Tage. Am schlimmsten hat es die Region um die beliebte Touristenstadt Zadar getroffen.

Dort hat der Fluss Zrmanja, der im Gebiet des südlichen Velebit-Gebirgsmassivs entspringt und in der Adria mündet, einzelne Orte beinahe überschwemmt. Kritisch sei die Lage laut dem Katastrophenschutz der Gespanschaft Zadar vor allem in Obrovac, das 37 Kilometer oberhalb der Küstenstadt Zadar liegt.