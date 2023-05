Nach Überschwemmungen in Kroatien: Ausnahmezustand in Bosnien

Hilfsbereit

In Bihać, der größten Stadt der Region, kam es zu schweren Schäden wegen der Überflutungen. Dort wurde ein Wasserstand von 655 Zentimetern gemessen.

Alle Bürger, die sich in kritischen Gebieten befanden, wurden evakuiert und allen wird die notwendige Hilfe geleistet. Straßen sind für den Verkehr gesperrt, Rettungsboote sind in Alarmbereitschaft und in allen kritischen Bereichen einsatzbereit.