"Ukrajina je istorijski gledano ruska teritorija"

Između imperija. Sve do 20. vijeka, teritorija današnje Ukrajine bila je rastrgana između carstava - od Carskog carstva, Osmanskog carstva do Habsburškog carstva. Osnivanje Ukrajine kao države iznudilo je Njemačko carstvo u Prvom svjetskom ratu nakon pobjede nad carskim carstvom. Namjera je bila staviti Rusiju na njeno mjesto i staviti plodnu zemlju pod kontrolu Njemačke. Stoga je lažna Putinova tvrdnja da je Ukrajina osnovana zahvaljujući Lenjinu. On je samo reagovao na prijetnju istinski nezavisne Ukrajine i gurao naprijed sa osnivanjem Sovjetske Republike tokom građanskog rata.

Sadržaj istine: 60 %

"Ukrajina će proizvoditi atomsko oružje"

Ne postoje ni najmanje naznake takvih planova, bilo u okviru NATO-a ili ne. Naprotiv, nakon raspada Sovjetskog Saveza, Ukrajina je uništila svo nuklearno oružje stacionirano na njenoj teritoriji. To je bila trećina cjelokupnog sovjetskog nuklearnog arsenala. Nakon toga, 1994. godine, pristupila je Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja kao država bez nuklearnog oružja. Ono što Putin voli da ignoriše jeste činjenica da je Rusija, zauzvrat, u takozvanom „Budimpeštanskom memorandumu“ garantovala Ukrajini da neće narušiti njen suverenitet i postojeće granice. Ali Putin je to uradio još 2014. osnivanje Sovjetske Republike.

Sadržaj istine: 0 %