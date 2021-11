Warum ich nie mit dem Skifahren warm geworden bin

Das andere ist, dass oft so getan wird, als ob jede/r in diesem Land Skifahren würde. Laut einem Kurier-Artikel gehen aber tatsächlich 63 Prozent der Österreicher überhaupt nie Ski fahren. Für über zwei Drittel dieses Landes ist das Herunterfahren auf einer steilen, mit Schnee bedeckten Fläche also kein Thema - wahrscheinlich auch einfach aus finanziellen Gründen. Volkssport? Wohl eher nicht.

Und dennoch fahren in Nicht-Coronazeiten tausende SchülerInnen in Österreich jährlich auf Skikurse. Eine Woche mit der Schule in eine meist mäßige Unterkunft, mit grottigem Essen, damit man lernt…. Naja, was eigentlich? Skifahren? Aber weiter?

Chancengleichheit für alle...

Zudem muss man sich dafür noch eine Ausrüstung besorgen. Entweder man hat sie oder man muss sie sich ausleihen, so wie alle Kinder mit Migrationshintergrund oder ökonomisch schwachem Background. Wobei sich man dann trotzdem etwas dazu kaufen muss: Socken, Skiunterwäsche - und Essen, damit man das Essen auf der Skiwoche nicht wirklich essen muss. Das zahlen dann die Eltern. Mit dem Geld, das sie lieber für etwas anderes ausgeben würden. Es ist zwar teuer, aber für den schlimmsten Fall gibt es eh Hilfen. Chancengleichheit für alle. Auch, wenn man sich danach nie wieder einen Ski-Trip leisten kann oder will.

Im Fernsehen sieht man jeden Winter nur mehr weiße Flecken mit ganz viel Werbelogos und ein paar Menschen dazwischen. Und seit Corona wird diskutiert, warum gerade die Skipisten offen haben müssen. Ich weiß: Wintertourismus, wichtiger Wirtschaftstreiber. Aber sind das Restaurant, Fitnessstudios oder Friseure nicht auch?

Vielleicht in den nächsten Jahren Geschichte?

Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken: Wie will das eine mit so einem Namen auch verstehen. Aber ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Ich kenne dieses Land. Nur gibt einem das Diaspora-Dasein in gewissen Dingen einen Blickwinkel von außen auf die Heimat (auf beide übrigens). Das ermöglicht es selbst bei der größten Tradition oder kulturellem Brauch zu sagen: Na, das ergibt keinen Sinn.

Wenn man den Klimawandel bedenkt, in Österreich stieg die Jahresdurchschnittstemperatur im 20. Jahrhundert um 1,8 °C an, und weiter so wenig dagegen unternommen wird, ist Skifahren vielleicht aber ohnehin in ein paar Jahren Geschichte. Und SchülerInnen kennen die Sportart dann nur noch von Büchern und nicht lausigen Skiwochen.