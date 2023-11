Panik in Kroatien: 4 Menschen nach Mineralwasser-Konsum vergiftet

"Es handelt sich um Schleimhautverletzungen, Ätzverletzungen oder erosive Veränderungen der Schleimhaut - bei beiden Patienten glücklicherweise in milderer Form. Es handelt sich vor allem um jüngere Menschen, die kohlensäurehaltige Getränke konsumiert hatten", erklärte Ivan Gornik, Leiter der Notfallmedizin im KBC Zagreb, gegenüber den Medien.

Bei einem Fall - einem Studenten, der in einem Zagreber Spital aufgenommen wurde - ist bekannt, dass er sich die Brause an einem Getränkeautomaten an der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik geholt hatte. Wo die anderen beiden betroffenen Personen ihre Getränke gekauft hatten, ist hingegen nicht bekannt.

Kritik an Behörden wurde immer lauter

Der kroatische Gesundheitsminister Vili Beroš trat am Mittwochvormittag vor die Presse, bestätigte die neuen Fälle in Zagreb und fügte hinzu, dass auch in der Kleinstadt Varaždin ein Verdachtsfall gemeldet wurde. Beroš musste sich auch unangenehmen Fragen der Medienvertreterinnen- und vertreter stellen, die wissen wollten, was sich die Öffentlichkeit in Kroatien seit Tagen fragt: "Warum haben sich die zuständigen Behörden mit einer umfassenden Warnung so viel Zeit gelassen?"

