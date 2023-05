Kroatiens Kampf gegen Hochwasser: "Die nächsten Tage sind entscheidend"

Seit mittlerweile 5 Tagen dauern in Kroatien die Kämpfe gegen die Überschwemmungen. Anzeichen dafür, dass es bald Entwarnung gibt, fehlen noch. In manchen Landesteilen spitzt sich die Lage weiter zu, speziell in Mittelkroatien, wo noch hohe Wasserwellen erwartet werden. "Die nächsten zwei bis drei Tage sind für uns von entscheidender Bedeutung und erfordern ein besonderes Maß an Wachsamkeit", sagte der Generaldirektor der Kroatischen Gewässer (Hrvatske vode) Zoran Đuroković bei der Parlamentssitzung am Freitag.

Die Landesfeuerwehrzentrale hat seit Sonntag 1.829 Einsätze verzeichnet, bei denen insgesamt 5.224 Feuerwehrleute mit 1.761 Löschfahrzeugen im Einsatz waren, berichtete der Kroatische Feuerwehrverband (HVZ) am Freitag. Der Direktor des Katastrophenschutzes Damir Trut erklärte am Freitagmorgen, dass derzeit in den Kreisen Karlovac und Sisak-Moslavina aktiver Hochwasserschutz betrieben werde, die Situation aber "unter Kontrolle" sei.

➤ Mehr dazu: Ausnahmezustand in Kroatien nach schweren Überschwemmungen