Kroatien: 38 Erdbeben in 49 Stunden

„Was vorher noch nicht von den Ruinen der Stadt heruntergefallen ist, ist jetzt heruntergefallen“, sagte der Bürgermeister von Petrinja, Darinko Dumbovic, am Mittwoch. In der Früh hatten zwei weitere Erdbeben der Stärke 4,8 und 4,6 das Gebiet um die Kleinstädte Sisak, Petrinja und Glina in Kroatien erschüttert. Diese Nachbeben nach dem schweren Erdbeben der Stärke 6,2 vom Dienstag waren wieder bis Slowenien spürbar. Seismologen rechnen auch über Neujahr mit weiteren Erdstößen.

Der Kärntner Michael Markota, der in Kroatien ein Großunternehmer ist, arbeitet trotz seiner Rückenprobleme an einer privaten Hilfsaktion. Und mehr als 30 Fahrzeuge der Landesfeuerwehrverbände Niederösterreich und Wien machten sich am Mittwoch mit Hilfsgütern wie Wohncontainern, Heizlüftern und Zeltbetten auf den Weg ins Katastrophengebiet.