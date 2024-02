In den vergangenen Wochen ist eine kleine kroatische Gemeinde nahe der ungarischen Grenze in die Schlagzeilen von Balkan-Medien geraten. In Legrad könne man für nur 13 Cent ein Haus kaufen , hieß es. Nun ist ein weiterer Plan des Gemeindevorstandes publik geworden: Man plane den Bau einer ganzen Siedlung, die ausschließlich von Senioren bewohnt werden soll.

Die Idee entstand, als klar wurde, dass die Gemeinde das Projekt, die alte Schule in ein "Wohnzimmer" für Menschen mit ständiger Pflegebedürftigkeit umzuwandeln, aufgrund rechtlicher Hürden nicht realisieren konnte. Man hatte zuvor erkannt, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner Legrads ihrer Arbeit nicht nachgehen können, weil sie eine pflegebedürftige Person in ihrem Haushalt haben.

Platz für dauerhafte Bewohner, aber auch Tagesbesucher

In Legrad gibt man aber nicht so schnell auf und will nun eine Siedlung für ältere und gebrechliche Menschen bauen - sowohl für dauerhafte Bewohner, als auch solche, die nur einen Teil des Tages dort verbringen würden.



Bürgermeister Sabolić ist sich dessen bewusst, dass so ein Vorhaben mehrere Jahre in Anspruch nehme. Man würde also zunächst ein paar kleinere Häuser kaufen und eine kleine Siedlung errichten. Sollte sich aber herausstellen, dass das Projekt sinnvoll und die Nachfrage vorhanden ist, würde die Gemeinde mehrere Hektar Land kaufen und die Siedlung mit Reihenhäusern ausbauen.