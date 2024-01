In diesem Ort in Kroatien kann man ein Haus um 13 Cent kaufen

Bürgermeister: Der Negativtrend wurde gestoppt

Diese habe laut Sabolić bereits gefruchtet. Viel mehr junge Familien würden in Legrad bleiben, weitere seien in den letzten Jahren hinzugezogen. "Darunter auch eine aus der Küstenstadt Pula", betont der Bürgermeister stolz. Bisher hätten insgesamt etwa 50 Familien die Maßnahmen des Anreizverkaufs von Häusern und Grundstücken und der Kofinanzierung der Haussanierung in Anspruch genommen, 120 Personen wären dank dieser Maßnahme in Legrad geblieben bzw. seien hergezogen.

Als weiteren Beweis dafür, dass der Negativtrend gestoppt würde, nennt er den gerade stattfindenden Ausbau des einzigen Kindergartens in der 2.000-Einwohner-Gemeinde an. Dieser zeuge davon, dass es heute mehr Kinder in der Gemeinde gibt als vor fünf Jahren. Als Folge dessen wird der Bau eines neuen Kindertageszentrums geplant. Legrad, das aufgrund seiner günstigen geografischen Lage bereits 1488 eine Marktgemeinde wurde, fehle infrastrukturell nichts: Es gäbe eine moderne Schule, eine Apotheke, Ärzte, Zahnärzte und Geschäfte.