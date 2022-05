Kritik an Europa wegen Doppelmoral und Ungleichbehandlung von Flüchtlingen

Der Präsident der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), Francesco Rocca, hat den Europäern die Ungleichbehandlung ukrainischer und afrikanischer Flüchtlinge vorgeworfen. „Ja, es wird mit zweierlei Maß gemessen“, sagte Rocca bei einer Pressekonferenz der Vereinten Nationen in New York am Montag. Während Millionen Menschen aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen würden, gelte dies nicht für Menschen aus Afrika.

„Diejenigen, die vor Gewalt fliehen und Schutz suchen, sollten gleich behandelt werden“, sagte er weiter. „Ethnische Zugehörigkeit und Nationalität sollten keine entscheidenden Faktoren bei der Rettung von Menschenleben sein.“