Rasche Anerkennung der Qualifikationen von Flüchtlingen gefordert

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) plädiert für eine rasche und effiziente Anerkennung der Qualifikationen ukrainischer Flüchtlinge. Außerdem brauche es ein ausreichendes Angebot an Deutschkursen für die soziale Integration und zur Erhöhung der Chancen am Arbeitsmarkt bzw. die nötige Infrastruktur in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Schule, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Research Brief.

Die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nach wie vor unklar, schreiben Julia Bock-Schappelwein und Peter Huber. Derzeit gebe es noch die Möglichkeit zur Binnenflucht etwa in die Westukraine - setze sich aber Russland militärisch immer weiter durch, würden auch diese Menschen ins Ausland gehen. Dann würden außerdem auch vermehrt Männer, die derzeit noch kämpfen, zu Flüchtlingen.

Hauptzielländer sind andere

Die betroffenen Personen würden wohl auch weiter zum überwiegenden Teil in den Nachbarländern der Ukraine Schutz suchen. Sollte sich aber mittelfristig keine Lösung des kriegerischen Konfliktes abzeichnen, würden sie sich verstärkt auch zu anderen Staaten wie Österreich orientieren. Hauptzielländer sind aber andere - nämlich jene, in denen es jetzt schon Netzwerke von ukrainischstämmigen Bekannten und Verwandten gibt. Das sind etwa je nach Quelle Russland, USA, Kasachstan, Italien und Deutschland bzw. Russland, Kanada, USA, Brasilien und Moldau. Trotzdem werde es auch in Österreich zu steigenden Flüchtlingszahlen kommen.