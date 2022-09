Ich habe es mir damals geschworen: Bei einem Fußball-Ländermatch setze ich mich nie wieder in den Fan-Block. Denn was ich damals beim Duell zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina erlebte, war eine Warnung.

Der erste Stadionbesuch meines Sohnes sollte das Gastspiel der Mannschaft meines Heimatlandes in Wien sein. Also schnappte ich den Fünfjährigen, dem ich zu diesem Anlass das Trikot des bosnischen Stürmerstars Edin Džeko überstreifte und machte mich auf den Weg ins Happel-Stadion. Begleitet wurden wir von einem serbischen Freund und dessen Sohn. Als ich ihm - etwas übereifrig, sollte sich herausstellen - die Tickets schenkte, dachte ich nicht daran, dass das ins Auge gehen konnte.

Unsere Plätze befanden sich nämlich im Gästeblock. Umgeben waren wir größtenteils von bosnischen "Patrioten", die meisten davon seit Jahrzehnten in Österreich lebend bzw. hier geboren. Ich versuchte, mich auf das Geschehen auf dem Rasen zu konzentrieren, bekam dennoch das leider niveaulose Gerede um mich herum mit. Noch vor dem Anpfiff wollte ich nicht mehr da sein.

Denn als Stadionsprecher bei Mannschaftsaufstellungen den Namen des ÖFB-Stars Marko Arnautović vorlas, standen die meisten um uns herum auf, fingen an zu pfeifen, buhen und die serbische Mutter des Wieners zu beleidigen. Ich spürte die Schamröte in mir aufsteigen, traute mich aber nicht in das Gesicht meines Freundes zu schauen. Heute erinnere ich mich nicht mehr daran, wer die Tore beim 1:1 schoss, sehr wohl aber daran, wie sehr ich mich schämte. Dass sich unsere Buben noch in der ersten Hälfte einfach so die Stiegl-Fähnchen schnappten und "Immer wieder Österreich" anstimmten, empfand ich nicht als eine Niederlage, sondern als Genugtuung.