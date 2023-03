"Kniende" radikale Katholiken sorgen für Empörung in Kroatien

Es passiert jeden ersten Samstag im Monat. Da versammeln sich einige Dutzende Männer am Hauptplatz in Zagreb, am Ban-Jelačić-Platz, knien sich hin - und beten. Dass sie es tun, ist an sich in einem katholischen Land keine Erwähnung wert. Das aber, wofür diese Männer beten, schon.

Am vergangenen Samstag kam es ebendort zum erneuten, insgesamt sechsten Treffen dieser, wie sie von kroatischen Medien bezeichnet werden, "radikalen Katholiken". Erneut ist die Aufregung unter den Kroatinnen und Kroaten groß, denn die Männer setzen sich offen dafür ein, dass der Mann die Vormachtstellung in der Familie wiedererlangt. "Männlich sollt ihr sein" nennen die "Knienden", wie die betenden Männer von Medien genannt werden, ihr laufendes Projekt.