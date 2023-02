Wachstum von Kroatiens Wirtschaft setzt sich fort

Kroatiens Wirtschaft ist 2022 im Jahresvergleich real um 6,3 Prozent gewachsen, teilte das kroatische Statistikamt in seiner ersten Sch√§tzung am Dienstag mit. Im Gesamtjahr 2021 war das Wachstum bei 13,1 Prozent gelegen. Im Schlussquartal 2022 setzte sich das Wachstum der kroatischen Wirtschaft das siebente Quartal in Folge fort, die Wirtschaftsleistung schw√§chte sich jedoch gegen√ľber den Vorquartalen etwas ab, berichtete die Nachrichtenagentur Hina.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im vierten Quartal 2022 im Jahresvergleich real um 4 Prozent zu. Im dritten Quartal lag die Wachstumsrate bei 5,2 Prozent, nach 8,7 Prozent im zweiten und 7,8 Prozent im ersten Quartal des Vorjahres. Zum Wachstum im Schlussquartal trugen alle BIP-Komponenten bei, hieß es.