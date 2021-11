Intenzivista Natalija Cokić: "Svi se nešto razumiju, a ustvari šire poluistine"

Pregršt informacija

Da li su pacijenti koji završe na intenzivnoj njezi svjesni situacije u kojoj se nalaze tj. koji osjećaj prevladava kod njih? "Plaše se, naravno. Jednostavno sve je nepoznato, taj virus je nešto novo. Međutim da vam kažem iskreno: Nikada niko nije ranije postavio pitanje kakve su to sve vakcine što ljudi primaju. Žalosno je jer sada se postavlja pitanje 'šta je to, gdje je to?' Svi se u nešto razumiju, a ustvari sve je to neka poluistina".

Ljudi se prema dr. Cokić boje onoga što im je nepoznato. Mnogi misle da mogu nastaviti normalno da žive ako ostanu u svom okruženju. Šta se onda dešava? "Jedan, dvoje ili troje iz mog okruženja sa zarazi i ono što je onda najgore je da taj virus dobiju svi. Pogotovo ova zadnja varijanta delta je vrlo zarazna", pojašnjava dr. Cokić te dodaje: "I ono što je na najstrašnije je to da se jedan malo razboli, drugi srednje a njih dvoje troje bogami jako jako teško. Mi smo recimo imali čak i jedan bračni par tu kod nas na intenzivnom".

Medicinarka iz Graza smatra da ljudi ustvari nisu protiv vakcina. "Ma to svi pričaju jedni su za, drugi protiv, jedni govore ovo, drugi govore ne. Da vam iskreno kažem: Previše se priča o tome, mnogi su ljudi zbunjeni."

Diesen Artikel können Sie auch auf Deutsch lesen: