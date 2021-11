Medien und Migranten: Das ständige Spiel mit der Herkunft

Stadt/Land

Ibrahim wuchs in Mürzzuschlag in der einzigen ägyptischen Familie im Ort auf. Rückblickend betrachtet empfindet er das als Privileg. Mangels anderer Ägypter führte an einer Integration in die Mehrheitsgesellschaft kein Weg vorbei: „Ich sehe die Gefahren in Wien größer, dass man die Integration verschläft, weil viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen.“

Abwertung der Sprache

Rosandić, der in Wien aufgewachsen ist, genoss seinerseits die riesige Balkancommunity in der Stadt. „Ich bin froh, dass ich hier mehrere Fenster bekommen habe.“ Was ihn stört, ist die Abwertung der Muttersprache der Menschen. „Wenn ich hier sagen würde, dass ich Französisch kann, wären viele beeindruckt. Die Sprache aus der alten Heimat am Balkan zähle hingegen nichts. „Das ist wie im Fußball die zweite, dritte oder vierte Bundesliga.“