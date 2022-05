In Dubrovnik wird die erste Schwulen-Bar Kroatiens eröffnet

"Derjenige, der auf die Idee kommt, in Dubrovnik eine Gay-Bar aufzumachen, der wird so richtig rocken". Diesen Satz hörte Tomislav Ivušić einmal einen seiner Gäste sagen. Zuerst maß der stadtbekannte Gastronom diesem keine Bedeutung zu. "Dann merkte allerdings mein Geschäftspartner an, dass eben eine solche Bar in unserer, bei der Gay-Community äußerst beliebten, Stadt fehle", begründet Ivušić gegenüber der Tageszeitung Slobodna Dalmacija die Beweggründe für die Eröffnung der ersten Gay-Bar in der kroatischen Küstenperle.

Sehr viele Mitglieder der LGBT-Community würden regelmäßig Dubrovnik besuchen, auch außerhalb der Hauptsaison. "Schließlich habe ich auch schwule Freunde, die sich oft bei mir beschweren, dass es in Dubrovnik so eine Bar nicht gäbe. Durch Gespräche mit Geschäftspartnern sind wir einfach zu dem Schluss gekommen: "Lasst uns eine Gay-Bar aufmachen". Der Rest ist Geschichte", sagt Ivušić. "Milk" heißt die neue Location, die am kommenden Samstag feierlich eröffnet wird. Benannt wurde sie nach Harvey Milk, einem US-amerikanischen Politiker und Aktivisten, der für die Rechte von Homosexuellen gekämpft hat.