Grazer Bürgermeisterin Kahr schwärmt immer noch für Jugoslawien

Eines hat Elke Kahr jetzt schon sicher: die Sympathien aller Jugo-Nostalgiker. Anfang Oktober hatte die Grazer Bürgermeisterin in einem Interview mit dem kroatischen Fernsehsender RTL Hrvatska das Blut derer, die sich gerne an die alten Zeiten unter dem charismatischen Präsidenten Josip Broz Tito erinnern, in Wallung gebracht. Die KPÖ-Obfrau hatte damals das Tito-System gelobt.

In einem neuerlichen Interview mit einem Sender aus dem Bosnisch/Kroatisch/Serbisch-sprachigen Raum hat Kahr über den einst 22 Millionen Einwohner zählenden Vielvölkerstaat geschwärmt. In einem auf dem Portal des serbischen TV-Senders Nova erschienen Artikel wird Kahr gefragt, warum denn Jugoslawien ein Vorbild für sie sei.

"Ich habe es nicht als Vorbild bezeichnet. Ich habe allerdings in dem erwähnten Interview gesagt, dass Jugoslawien das haltbarste Modell aller sozialistischen Staaten hatte", stellte Kahr fest und ergänzte: "Tito hat sich unter anderem in der blockfreien Bewegung engagiert, die mehr als hundert Länder auf der ganzen Welt zählte, sich für Waffenabrüstung einsetzte - und dazu beitrug, eine Eskalation des Kalten Krieges zu verhindern".

Tito würde aus ihrer Sicht für die "Idee eines Staates, in dem Nationen friedlich zusammenleben", stehen. Sie räumte aber auch ein, dass es in dem jugoslawischen System "natürlich eine Reihe von Mängeln gab, die nicht übersehen werden sollten, will man eine produktive Erforschung dieser historischen Periode haben".