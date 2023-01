"Töte den Serben!": Wie ein Kinder-Fußballturnier am Balkan eskalierte

Klub vom Turnier ausgeladen

Der Vorfall blieb nicht ohne Konsequenzen. Die Veranstalter des Turniers, das in Sarajevos Vorort Ilidža über die Bühne gegangen war, teilten am Sonntag mit, dass der Klub aus Split, dessen Farben die negativ aufgefallenen Kinder tragen, künftig vom Turnier ausgeladen wird.

Messerattacke

Die giftige Atmosphäre, die beim Turnier spätestens nach dem Vorfall mit den kroatischen Buben entstanden war, hätte in der Nacht sogar menschliche Opfer bringen können. In dem Hotel, in dem mehrere von insgesamt 400 teilnehmenden Mannschaften untergebracht waren, wurden die Eltern von serbischen Buben angegriffen.

Wie mehrere Eltern im Gespräch mit dem TV-Sender N1 berichteten, hätten in der Nacht 10-15 vermummte Personen die Hotellobby gestürmt. "Die Eltern des FC Zvezdara (eine Mannschaft aus Belgrad, Anm.) hielten eine serbische Fahne in der Hand. Wir wollten damit niemanden provozieren. Plötzlich kam eine Gruppe herein, griff uns mit Tränengas an und wollte die Fahne an sich reißen", schilderte einer der Eltern der jungen Fußballer vom FC Zvezdara die Ereignisse in der Nacht zum Samstag.

Laut dem Augenzeugen folgten die Eltern den Vermummten nach draußen, wo sie auf eine noch größere Gruppe von Hooligans stießen, die allesamt maskiert und mit Fackeln und Messern ausgestattet waren. Ein Vater wurde bei der Auseinandersetzung mit dem Messer verletzt, zum Glück nur leicht.