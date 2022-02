Fluchtexpertin: “Wesentlich, dass Österreich sich vorbereitet”

Hat man aus 2015 Lehren gezogen?

Was ich schon jetzt erkenne ist, dass man wesentlich mehr das Wort Vorbereitung in den Mund nimmt. 2015 hat man Warnungen ignoriert, solange bis man sich nicht mehr ignorieren konnte, weil die Menschen schon an der ungarisch-österreichischen Grenze standen. Und dann waren natürlich keine Strukturen vorhanden. Dann gab es diese Bilder, vom Westbahnhof, vom Hauptbahnhof, von Menschen, die zu Fuß nach Wien gegangen sind. Ich glaube, daraus hat man gelernt. In weiterer Folge hat Österreich wesentlich bessere Strukturen und auch Rahmenbedingungen geschaffen, was die Integration betrifft. Wir hatten bis 2017 kein Integrationsgesetz. Das haben wir jetzt. Österreich ist ein Aufnahmeland und auch schon immer gewesen. Deshalb muss gesetzlich festgehalten werden, was Ankommende erwarten können, was sie einbringen müssen oder dürfen. Was sicherlich auch noch ein Learning aus 2015 ist, dass man mehr mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet und sie nicht wie damals großteils alleine lässt.

Bei Flüchtlingen aus der Ukraine scheint es viel selbstverständlicher zu sein, Hilfe zu leisten als etwa bei Flüchtlingen aus Afghanistan.

Das hat unterschiedliche Gründe. Man kann einerseits natürlich sagen, die Ukraine liegt uns rein geografisch, eventuell auch kulturell näher als Syrien oder Afghanistan. Das ist ein valider Punkt, den man auch annehmen muss. Dennoch würde ich aus der Sicht einer Fluchtforscherin davor warnen, jetzt eine Gruppe von Schutzsuchenden gegen eine andere auszuspielen. Beim Asylrecht geht es nicht um kulturelle oder geografische Nähe. Da geht es um ein verbrieftes Recht, das in der Genfer Flüchtlingskonvention festgehalten wird. Und das gilt unabhängig davon, woher der Mensch kommt. Gleichzeitig und auch deshalb bin ich ein bisschen skeptisch. Die Geschichte hat uns gelehrt: Nur weil es sich bei Ankommenden um Menschen handelt, die den gleichen Glauben oder Kultur haben, heißt das nicht, dass es nicht auch gegen diese Menschen zu Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit oder Hetze kommen kann. Da müssen wir gar nicht weit zurückgehen. Ich denke an den Ungarn-Aufstand in den 1950er Jahren oder auch an die Nachfolgestaaten von Jugoslawien. Wir haben in Österreich einen eher defizitorientierten Integrationsdiskurs.

Gibt es für sie sonst noch einen wichtigen Punkt?

Was noch wichtig ist zu erwähnen, dass es natürlich auch in Russland lebende Ukrainer gibt. Wir wissen nicht genau, wie sich die russische Regierung gegenüber den Ukrainern im Land verhalten wird. Die könnten auch von Flucht betroffen sein. Und die Ukraine hat zwar nicht viele, aber doch auch afghanische, belarussische, iranische Geflüchtete aufgenommen, die jetzt eben wieder von einer erneuten Vertreibung betroffen sein könnten. Ich glaube, da müsste die Solidarität wirklich unteilbar bleiben, sodass eben auch Menschen, die erneut flüchten müssen, aufgenommen werden.