Kommen jetzt Flüchtlingsströme aus der Ukraine?

Die Bereitschaft ist da

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) signalisierte jedenfalls bereits Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. "Bei der Ukraine verhält es sich anders als bei Ländern wie Afghanistan. Da reden wir von Nachbarschaftshilfe", sagte Nehammer am Mittwochabend in der "ZiB2". "Wenn ein Nachbarstaat (...) bedroht wird, dann gilt es solidarisch zu helfen. Das hat Österreich immer getan", verwies er etwa auf die Jugoslawien-Kriege in den 1990er Jahren.

In dieselbe Kerbe schlug am Donnerstag der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). "Falls notwendig, werden alle Bundesländer ukrainische Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Zudem muss auch die Energieversorgung für die Bevölkerung weiterhin garantiert werden", so der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz in einem auf Social Media veröffentlichten Statement.