Und wie sieht es mit der Kirche aus?

Ich glaube, teilweise ist die Kirche schon so weit in Österreich. Hier in der Josefstadt haben wir Kirchen, die die Pride-Flag aufhängen - als Zeichen der Solidarität. Und die katholische Jugend Österreich war ja auch bei der Pride vertreten. Sie kamen auf uns zu und sagten: "Wir sind die katholische Jugend Österreich und wir wissen, wie die Kirche dasteht. Wir machen jetzt aber trotzdem mit". So einfach geht das. Es bewegt sich etwas.

Dem Balkan wird oft nachgesagt, auch aufgrund der starken patriarchalischen Familienverhältnisse, schwulenfeindlich zu sein. Wie ist dein Outing in der Familie angenommen worden?

An einem Punkt, mit 17, habe ich mir gedacht: "Ich kann das nicht mehr ignorieren. Ich kann nur so leben". Also habe ich es akzeptiert. Aber das war auch überhaupt nicht selbstverständlich. Vor meinem Outing hatte ich ganz viele Nächte geweint und nicht gewusst, was ich tun soll. Es war ein Kampf mit mir selbst. Bis ich es meinen Eltern gesagt habe, war ich 22. Mein Angebot lautete: „Wenn ihr Teil meines Lebens sein möchtet, dann solltet ihr mich auch als ganze Person kennen. Es bringt nichts, dass ihr eine Illusion von mir kennt“. Ich war innerlich darauf eingestellt. „Okay, wenn sie dein Angebot nicht annehmen, dann gehen wir halt getrennte Wege“. Ich war bereit, meine Eltern zu verlieren. Das war für mich schon ultrahart. Zum Glück haben sie mein Angebot angenommen.

Wie ist denn die allgemeine Haltung der Menschen vom Balkan gegenüber Homosexuellen tatsächlich?

Na ja, so freundlich wie in Österreich ist man nicht, das stimmt schon. Es gibt aber auch queere Jugos, so ist es ja nicht. Ich kenne queere Jugos, die sich einen queeren Freundeskreis suchen, sich neu vernetzen. Ich kenne in Wien sogar eine WG, nur mit queeren Jugos.

Wie lebt eigentlich die Gay-Szene am Balkan?

In Zagreb habe ich eine Zeit lang gelebt, dort auch viele Homosexuelle kennengelernt. Es gibt auch einige Gay-Clubs, die längst nicht mehr im Untergrund arbeiten. In Sarajevo dito. Man muss einfach nach Gay-friendly-Lokalen googeln und wird fündig. Denn queeres Reisen ist ja anders als das „normale“ Reisen. Man muss schauen, wo man relativ sicher ist.

Apropos sicher, wie sicher fühlt man sich bei der Pride in Wien?

Total sicher.