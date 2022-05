Ed Sheeran veröffentlichte einen Song mit der ukrainischen Band Antytila

Ed Sheeran nahm ​​im März 2022 Notiz von Antytila, als er sich auf ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine in Birmingham vorbereitete. Dabei wurden stolze 14,5 Millionen Dollar gesammelt. Antytila ​​kontaktierte den 31-Jährigen und bot ihm an, eine Telefonkonferenz mit Kiew zu machen, in der sie mit ihm singen würden. Das entsprechende Video mit ihrem Appell ging in Großbritannien viral. Es zahlte sich aus: Sheeran ging auf die Zusammenarbeit mit den Kiewern ein.

Der Song-Part, in dem Antytila zu hören ist, handelt vom ersten Kriegstag, der Liebe und dem Versprechen, vom Schlachtfeld zurückzukehren.