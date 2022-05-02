Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (2 травня)

Близько 100 мирних жителів, евакуйованих із зруйнованого металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі, повинні були прибути до контрольованого Україною міста у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський після несподіваного візиту спікера США Ненсі Пелосі до Києва.

Міністерство оборони Росії заявило, що завдало ракетного удару по військовому аеродрому поблизу портового міста Одеса, знищивши злітно-посадкову смугу та ангар із західною зброєю та боєприпасами.

Губернатор Харківської області Олег Синегубов попередив мешканців на півночі та сході Харкова залишатися в укриттях через сильні обстріли з боку Росії. Було неможливо одразу перевірити повідомлення про обстріли в цьому районі.

Губернатор Луганської області Сергій Гайдай закликав людей евакуюватися, поки це ще можливо.

Міністерство оборони Росії звинуватило українські війська в обстрілах школи, дитячого садка та кладовища в селах на окупованому півдні Херсонської області, повідомляє російське агентство РІА. Одразу з України відповіді не було.

Десятки мирних жителів евакуювали з маріупольського металургійного заводу «Азовсталь» у колоні з автомобілями з символікою ООН. Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що ведеться операція з безпечного проходження людей з метою евакуації людей.

Пелосі сказала, що зустрілася з Зеленським, щоб передати повідомлення про те, що Сполучені Штати твердо стоять на стороні України, коли вона бореться з «диявольським вторгненням Путіна».

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в соціальних мережах і націлювання на політиків у ряді країн, включаючи Великобританію та Південну Африку.

Росія прагне працювати, щоб не допустити початку ядерної війни, заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю італійському телебаченню в неділю. Західні ЗМІ неправильно представляють російські загрози», – сказав Лавров, розмовляючи російською через італійського перекладача.

Фінляндія найвірогідніше подасть заявку на членство в НАТО, про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у неділю шведському телебаченню. Вторгнення Росії в Україну змусило як Швецію, так і її східного сусіда Фінляндію переглянути переконання, що військовий нейтралітет є найкращим засобом забезпечення національної безпеки.

Перша леді США Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину з 5 по 9 травня, щоб зустрітися з військовослужбовцями та персоналом посольства США, українськими переселенцями та дітьми, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, повідомляє її офіс.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що додасть положення до пакету допомоги Україні в розмірі 33 мільярди доларів, щоб дозволити Сполученим Штатам конфіскувати активи російських олігархів і надсилати гроші від їх продажу безпосередньо в Україну.

Росія повинна конфіскувати майно, яке належить жителям Заходу у відповідь на пропозицію президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи російської еліти, заявив найвищий російський депутат.

Європейський Союз схиляється до заборони імпорту російської нафти до кінця року, заявили двоє дипломатів ЄС після переговорів між Європейською комісією та країнами-членами ЄС у ці вихідні.

Міністри енергетики ЄС мають провести екстренні переговори у понеділок, оскільки блок прагне єдиної відповіді на вимогу Москви, щоб європейські покупці платили за російський газ в рублях або зіткнулися з припиненням поставок.

«Я страждаю і плачу, думаючи про страждання українського населення, зокрема найслабших, людей похилого віку, дітей», – звертаючись до тисяч людей на площі Святого Петра Папа Франциск.