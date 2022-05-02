05/02/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (2 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 2 травня.
Близько 100 мирних жителів, евакуйованих із зруйнованого металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі, повинні були прибути до контрольованого Україною міста у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський після несподіваного візиту спікера США Ненсі Пелосі до Києва.
- Міністерство оборони Росії заявило, що завдало ракетного удару по військовому аеродрому поблизу портового міста Одеса, знищивши злітно-посадкову смугу та ангар із західною зброєю та боєприпасами.
- Губернатор Харківської області Олег Синегубов попередив мешканців на півночі та сході Харкова залишатися в укриттях через сильні обстріли з боку Росії. Було неможливо одразу перевірити повідомлення про обстріли в цьому районі.
- Губернатор Луганської області Сергій Гайдай закликав людей евакуюватися, поки це ще можливо.
- Міністерство оборони Росії звинуватило українські війська в обстрілах школи, дитячого садка та кладовища в селах на окупованому півдні Херсонської області, повідомляє російське агентство РІА. Одразу з України відповіді не було.
- Десятки мирних жителів евакуювали з маріупольського металургійного заводу «Азовсталь» у колоні з автомобілями з символікою ООН. Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що ведеться операція з безпечного проходження людей з метою евакуації людей.
- Пелосі сказала, що зустрілася з Зеленським, щоб передати повідомлення про те, що Сполучені Штати твердо стоять на стороні України, коли вона бореться з «диявольським вторгненням Путіна».
- Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в соціальних мережах і націлювання на політиків у ряді країн, включаючи Великобританію та Південну Африку.
- Росія прагне працювати, щоб не допустити початку ядерної війни, заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю італійському телебаченню в неділю. Західні ЗМІ неправильно представляють російські загрози», – сказав Лавров, розмовляючи російською через італійського перекладача.
- Фінляндія найвірогідніше подасть заявку на членство в НАТО, про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у неділю шведському телебаченню. Вторгнення Росії в Україну змусило як Швецію, так і її східного сусіда Фінляндію переглянути переконання, що військовий нейтралітет є найкращим засобом забезпечення національної безпеки.
- Перша леді США Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину з 5 по 9 травня, щоб зустрітися з військовослужбовцями та персоналом посольства США, українськими переселенцями та дітьми, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, повідомляє її офіс.
- Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що додасть положення до пакету допомоги Україні в розмірі 33 мільярди доларів, щоб дозволити Сполученим Штатам конфіскувати активи російських олігархів і надсилати гроші від їх продажу безпосередньо в Україну.
- Росія повинна конфіскувати майно, яке належить жителям Заходу у відповідь на пропозицію президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи російської еліти, заявив найвищий російський депутат.
- Європейський Союз схиляється до заборони імпорту російської нафти до кінця року, заявили двоє дипломатів ЄС після переговорів між Європейською комісією та країнами-членами ЄС у ці вихідні.
- Міністри енергетики ЄС мають провести екстренні переговори у понеділок, оскільки блок прагне єдиної відповіді на вимогу Москви, щоб європейські покупці платили за російський газ в рублях або зіткнулися з припиненням поставок.
- «Я страждаю і плачу, думаючи про страждання українського населення, зокрема найслабших, людей похилого віку, дітей», – звертаючись до тисяч людей на площі Святого Петра Папа Франциск.
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