Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (29 квітня)

У п’ятницю Україна визнала, що вона зазнала великих втрат від російського нападу на сході, але заявила, що втрати Росії були ще гіршими, оскільки президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити аж 33 мільярди доларів, щоб допомогти Києву протистояти нападу.

Українські рятувальники у п'ятницю витягли труп з-під завалів будівлі в Києві, який постраждав від російської ракети, коли генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебував в українській столиці для переговорів, повідомив мер Віталій Кличко.

Росія заявила, що її ракети, випущені по Києву, знищили виробничі потужності ракетно-космічного заводу.

Росія заявила, що використала дизельний підводний човен у Чорному морі для удару по українських військових об'єктах крилатими ракетами 'Калібр' - це перший раз, коли Москва оголосила про використання свого підводного флоту для ураження свого сусіда.

В офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що Росія обстрілює всю лінію фронту в східній Донецькій області ракетами, артилерією, мінометами та авіацією. У Генштабі України заявили, що Росія обстрілює позиції на лінії зіткнення, щоб не допустити перегрупування українців.

У Москві вважають перемогу в «битві за Донбас» вирішальною для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями на сході, повідомило міністерство оборони Великобританії. «Бої були особливо важкими навколо Лисичанська та Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська», – йдеться у повідомленні в Twitter.

Україна зазнала серйозних втрат у війні з Росією, але сили Москви втратили набагато більше солдатів, повідомив помічник Зеленського у відео, опублікованому в мережі.

Прикордонний пункт пропуску в селі Брянської області Росії, що прикордонно з Україною, потрапив під мінометний обстріл з української території, повідомив у п'ятницю губернатор області.

Повідомлення про розвиток подій на полі бою неможливо було негайно перевірити