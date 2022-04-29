04/29/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (29 квітня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 29 квітня.
У п’ятницю Україна визнала, що вона зазнала великих втрат від російського нападу на сході, але заявила, що втрати Росії були ще гіршими, оскільки президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити аж 33 мільярди доларів, щоб допомогти Києву протистояти нападу.
- Українські рятувальники у п'ятницю витягли труп з-під завалів будівлі в Києві, який постраждав від російської ракети, коли генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебував в українській столиці для переговорів, повідомив мер Віталій Кличко.
- Росія заявила, що її ракети, випущені по Києву, знищили виробничі потужності ракетно-космічного заводу.
- Росія заявила, що використала дизельний підводний човен у Чорному морі для удару по українських військових об'єктах крилатими ракетами 'Калібр' - це перший раз, коли Москва оголосила про використання свого підводного флоту для ураження свого сусіда.
- В офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що Росія обстрілює всю лінію фронту в східній Донецькій області ракетами, артилерією, мінометами та авіацією. У Генштабі України заявили, що Росія обстрілює позиції на лінії зіткнення, щоб не допустити перегрупування українців.
- У Москві вважають перемогу в «битві за Донбас» вирішальною для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями на сході, повідомило міністерство оборони Великобританії. «Бої були особливо важкими навколо Лисичанська та Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська», – йдеться у повідомленні в Twitter.
- Україна зазнала серйозних втрат у війні з Росією, але сили Москви втратили набагато більше солдатів, повідомив помічник Зеленського у відео, опублікованому в мережі.
- Прикордонний пункт пропуску в селі Брянської області Росії, що прикордонно з Україною, потрапив під мінометний обстріл з української території, повідомив у п'ятницю губернатор області.
Повідомлення про розвиток подій на полі бою неможливо було негайно перевірити
- Місія США при ОБСЄ заявила, що Кремль може спробувати провести 'фіктивні референдуми' в південних і східних районах, які він захопив після вторгнення 24 лютого, використовуючи 'застарілий посібник, який краде найтемніші розділи історії'.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готове підтримувати Україну протягом багатьох років у війні проти Росії.
- Сполучені Штати вважають, що російська розвідка стоїть за квітневою хімічною атакою на Дмитра Муратова, російського журналіста, лауреата Нобелівської премії миру, який критикує Кремль, повідомляють американські інформаційні організації.
- Після консультацій з Генеральним секретарем ООН, який перебуває з візитом, Україна повідомила, що в п’ятницю сподівається евакуювати мирних жителів, які сховалися на величезному металургійному заводі разом з останніми бійцями, які захищають південно-східне портове місто Маріуполь.
- У Київській області після вторгнення Росії знайдено тіла 1150 мирних жителів, 50-70% з яких отримали кульові поранення зі стрілецької зброї, повідомляє поліція Києва.
- У п’ятницю Велика Британія повідомила, що направляє експертів, щоб допомогти Україні зі збором доказів та переслідуванням військових злочинів, а команда має прибути до Польщі на початку травня.
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