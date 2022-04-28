Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (28 квітня)

Президент Росії Володимир Путін попередив про блискавичну помсту, якщо країни втручаться в Україну, оскільки європейські лідери звинуватили Росію у «шантажі» через скорочення поставок газу.

Європейські лідери засудили спробу Росії 'шантажувати' союзників України щодо поставок газу, оскільки західні санкції б'ють по російській економіці, яка вже бореться з найгіршою кризою з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Україна випустила три ракети по центру південного міста Херсон, але російські окупаційні війська збили дві з них, повідомляє РІА з посиланням на джерело в службі безпеки.

Російські війська атакували величезний металургійний завод, де перебувають бойовики та деякі мирні жителі, у південному місті Маріуполь, повідомив помічник мера міста.

Російські війська застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону проукраїнського мітингу в окупованому Херсоні, заявив генпрокурор України, коли Москва посилила контроль над південним регіоном.

Повідомлення про події на полі бою не вдалося негайно перевірити.

Придністров’я, проросійське відколовлення Молдови, повідомило, що з України було здійснено постріли в бік села, в якому є склад боєприпасів. Остання доповідь викликає занепокоєння, що війна в Росії може розширитися.

Канадські законодавці одноголосно проголосували за те, щоб назвати напади Росії на Україну 'геноцидом', а депутати заявили, що є 'достатні докази системних і масових військових злочинів проти людства'.

Головний учасник переговорів України заявив, що не було досягнуто домовленості щодо того, щоб президенти України та Росії обговорили війну, незважаючи на зусилля Туреччини організувати переговори.

Москва звільнила колишнього морпіха США Тревора Ріда, ув’язненого за звинуваченням у бійці з поліцією, в обмін на звільнення США російського льотчика Костянтина Ярошенка, ув’язненого за торгівлю наркотиками.

Адвокат з прав людини Амаль Клуні закликала країни в ООН зосередитися на міжнародному правосудді за воєнні злочини в Україні, щоб докази не просто зберігалися, як це було зроблено для жертв 'Ісламської держави' в Іраку та Сирії.

Європейська комісія запропонувала на рік призупинити імпортні мита на всі українські товари та звільнити експорт сталі від антидемпінгових та захисних заходів.

Реальні наявні доходи в Росії знизилися на 27,8% у першому кварталі 2022 року, повідомляє офіційна служба статистики в оцінці, вказуючи на різке зниження купівельної спроможності з початку конфлікту в Україні.

Повідомлення «Газпрому» – це чергова спроба Росії використати газ як інструмент шантажу», – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це невиправдано і неприпустимо. І це зайвий раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу».