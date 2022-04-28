Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (28 квітня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 28 квітня .
Президент Росії Володимир Путін попередив про блискавичну помсту, якщо країни втручаться в Україну, оскільки європейські лідери звинуватили Росію у «шантажі» через скорочення поставок газу.
Європейські лідери засудили спробу Росії 'шантажувати' союзників України щодо поставок газу, оскільки західні санкції б'ють по російській економіці, яка вже бореться з найгіршою кризою з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році.
- Україна випустила три ракети по центру південного міста Херсон, але російські окупаційні війська збили дві з них, повідомляє РІА з посиланням на джерело в службі безпеки.
- Російські війська атакували величезний металургійний завод, де перебувають бойовики та деякі мирні жителі, у південному місті Маріуполь, повідомив помічник мера міста.
- Російські війська застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону проукраїнського мітингу в окупованому Херсоні, заявив генпрокурор України, коли Москва посилила контроль над південним регіоном.
Повідомлення про події на полі бою не вдалося негайно перевірити.
- Придністров’я, проросійське відколовлення Молдови, повідомило, що з України було здійснено постріли в бік села, в якому є склад боєприпасів. Остання доповідь викликає занепокоєння, що війна в Росії може розширитися.
- Канадські законодавці одноголосно проголосували за те, щоб назвати напади Росії на Україну 'геноцидом', а депутати заявили, що є 'достатні докази системних і масових військових злочинів проти людства'.
- Головний учасник переговорів України заявив, що не було досягнуто домовленості щодо того, щоб президенти України та Росії обговорили війну, незважаючи на зусилля Туреччини організувати переговори.
- Москва звільнила колишнього морпіха США Тревора Ріда, ув’язненого за звинуваченням у бійці з поліцією, в обмін на звільнення США російського льотчика Костянтина Ярошенка, ув’язненого за торгівлю наркотиками.
- Адвокат з прав людини Амаль Клуні закликала країни в ООН зосередитися на міжнародному правосудді за воєнні злочини в Україні, щоб докази не просто зберігалися, як це було зроблено для жертв 'Ісламської держави' в Іраку та Сирії.
- Європейська комісія запропонувала на рік призупинити імпортні мита на всі українські товари та звільнити експорт сталі від антидемпінгових та захисних заходів.
- Реальні наявні доходи в Росії знизилися на 27,8% у першому кварталі 2022 року, повідомляє офіційна служба статистики в оцінці, вказуючи на різке зниження купівельної спроможності з початку конфлікту в Україні.
Повідомлення «Газпрому» – це чергова спроба Росії використати газ як інструмент шантажу», – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Це невиправдано і неприпустимо. І це зайвий раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу».
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