kurier.at Abo FreizeitUkraine🕒 Neues
Anmelden

info

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney

© REUTERS/DAVID DEE DELGADO

Mehr Platz
04/28/2022

Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (28 квітня)

Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 28 квітня .

von Karina Danilova

Президент Росії Володимир Путін попередив про блискавичну помсту, якщо країни втручаться в Україну, оскільки європейські лідери звинуватили Росію у «шантажі» через скорочення поставок газу.

Європейські лідери засудили спробу Росії 'шантажувати' союзників України щодо поставок газу, оскільки західні санкції б'ють по російській економіці, яка вже бореться з найгіршою кризою з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

  • Україна випустила три ракети по центру південного міста Херсон, але російські окупаційні війська збили дві з них, повідомляє РІА з посиланням на джерело в службі безпеки.
  • Російські війська атакували величезний металургійний завод, де перебувають бойовики та деякі мирні жителі, у південному місті Маріуполь, повідомив помічник мера міста.
  • Російські війська застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону проукраїнського мітингу в окупованому Херсоні, заявив генпрокурор України, коли Москва посилила контроль над південним регіоном.

Повідомлення про події на полі бою не вдалося негайно перевірити.

  • Придністров’я, проросійське відколовлення Молдови, повідомило, що з України було здійснено постріли в бік села, в якому є склад боєприпасів. Остання доповідь викликає занепокоєння, що війна в Росії може розширитися.
  • Канадські законодавці одноголосно проголосували за те, щоб назвати напади Росії на Україну 'геноцидом', а депутати заявили, що є 'достатні докази системних і масових військових злочинів проти людства'.
  • Головний учасник переговорів України заявив, що не було досягнуто домовленості щодо того, щоб президенти України та Росії обговорили війну, незважаючи на зусилля Туреччини організувати переговори.
  • Москва звільнила колишнього морпіха США Тревора Ріда, ув’язненого за звинуваченням у бійці з поліцією, в обмін на звільнення США російського льотчика Костянтина Ярошенка, ув’язненого за торгівлю наркотиками.
  • Адвокат з прав людини Амаль Клуні закликала країни в ООН зосередитися на міжнародному правосудді за воєнні злочини в Україні, щоб докази не просто зберігалися, як це було зроблено для жертв 'Ісламської держави' в Іраку та Сирії.
  • Європейська комісія запропонувала на рік призупинити імпортні мита на всі українські товари та звільнити експорт сталі від антидемпінгових та захисних заходів.
  • Реальні наявні доходи в Росії знизилися на 27,8% у першому кварталі 2022 року, повідомляє офіційна служба статистики в оцінці, вказуючи на різке зниження купівельної спроможності з початку конфлікту в Україні.

Повідомлення «Газпрому» – це чергова спроба Росії використати газ як інструмент шантажу», – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це невиправдано і неприпустимо. І це зайвий раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу».

Jederzeit und überall top-informiert

Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.

Kommentare