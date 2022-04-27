Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (27 квітня)

Російський енергетичний гігант 'Газпром' (GAZP.MM) заявив, що припинив поставки газу до Болгарії та Польщі через несплату за газ в рублях, що є найжорсткішою відповіддю Кремля на санкції, введені Заходом через конфлікт в Україні.

Російські війська атакували величезний металургійний завод, де перебувають бойовики та деякі мирні жителі, у південному місті Маріуполь, повідомив помічник мера міста.

Помічник Петро Андрющенко також повідомив, що не було досягнуто домовленостей щодо спроби евакуації мирного населення з Маріуполя в середу.

Міністерство оборони Росії заявило, що його ракети «Калібр» вразили склад зброї в Запорізькій області України, де зберігається зброя з США та європейських країн.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели наступ у Харківській та Донецькій областях і захопили кілька населених пунктів.

У середу вранці в трьох прикордонних з Україною регіонаї Росії пролунали вибухи, і приблизно в той же час загорівся склад боєприпасів у Бєлгородській області.

Німеччина оголосила про першу поставку в Україну важкого озброєння – танків Gepard із зенітними установками – після тижнів тиску всередині країни та за кордоном.

Президент Росії Володимир Путін 'в принципі' погодився на участь ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирного населення з Маріупольського металургійного заводу, повідомляє ООН.

Україна звинуватила Росію в спробі втягнути у війну Придністров'я, який відколовся від Молдови, після того, як влада підтримуваного Росією регіону, що прилягає до південно-західної України, заявила, що вони стали мішенню серії атак.

Українська влада демонтувала величезний пам’ятник радянських часів у Києві, який мав символізувати дружбу між Росією та Україною.

Українські фермери в південному регіоні Запоріжжя, що межує з лінією фронту, носять бронежилет, щоб орати свої поля. Україна є п’ятим у світі експортером пшениці.

Росія 'розпочинає газовий шантаж Європи' - Андрій Єрмак, керівник Адміністрації президента України Володимира Зеленського.