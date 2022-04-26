04/26/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (26 квітня)
Актуальні новини станом на 26 квітня згідно з джерелом Reuters.
Росія звинуватила НАТО у участі в битві, яка створила серйозний ризик ядерної війни, оскільки Вашингтон у вівторок скликав своїх союзників на німецьку авіабазу, щоб пообіцяти надати важке озброєння, необхідне Україні для перемоги.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у Москві, що необхідно якомога швидше створити умови для припинення вогню в Україні.
Не вдалося негайно перевірити наступні повідомлення:
- Міністерство оборони Росії заявило, що його ракети знищили шість об'єктів, які забезпечують живлення залізниць, які використовувалися для доставки іноземної зброї українським силам у східному регіоні Донбасу.
- Четверо людей загинули та дев'ять отримали поранення в результаті обстрілів російськими військами у Харківській області, повідомив губернатор області.
- За словами губернатора області, два села Бєлгородської області потрапили під обстріл з України, щонайменше двоє людей отримали поранення.
- Генштаб України заявив, що Росія обстрілює її друге за величиною місто, Харків, на сході України, а також міста й села на півдні, але українські війська відбили штурм трьох населених пунктів.
- Російські війська завдали ударів по українських позиціях на металургійному заводі «Азовсталь», головному оборонному пункті України в Маріуполі, де також перебувають понад 1000 мирних жителів, повідомили українські чиновники.
- Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські військові знищили 347 медичних закладів, у тому числі всі на Луганській частині Донбасу, загрожуючи тисячам життів. За словами губернатора, у понеділок після російських нападів вся Луганська область залишилася без світла.
- «Якщо НАТО, по суті, вступає у війну з Росієючерез проксіі озброює цього проксі, то на війні як на війні.» - Сергій Лавров
- «З точки зору військових цілей Росії, Росія вже зазнала невдачі, а Україна вже досягла успіху». - Держсекретар США Ентоні Блінкен.
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