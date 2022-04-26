Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (26 квітня)

Росія звинуватила НАТО у участі в битві, яка створила серйозний ризик ядерної війни, оскільки Вашингтон у вівторок скликав своїх союзників на німецьку авіабазу, щоб пообіцяти надати важке озброєння, необхідне Україні для перемоги.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у Москві, що необхідно якомога швидше створити умови для припинення вогню в Україні.

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