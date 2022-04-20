З 25 квітня у школах Австрії знімуть маски

З Великої суботи МОЗ рекомендує використовувати маску FFP2 лише в приміщенні. В австрійських школах правила інші. Поки що. Тому що міністр освіти Мартін Полашек оголошує про кінець використання масок.

З 25 квітня носити маски в школах не буде обов’язковим.

У разі позитивних випадків коронавірусу, за даними Міністерства освіти, вимога до маски все ще може бути встановлена ​​залежно від місця.

«Більше немає потреби носити маску в коридорах», — пояснює Полашек. У тісній координації з міністром охорони здоров’я ведеться підготовка до осені. «Ми проходимо через різні сценарії», – сказав міністр освіти. Наразі в школах Австрії зареєстровано 463 позитивних випадки.

«Навіть невакцинованим і неодужалим вчителям більше не потрібно носити маски», – каже Полашек на запитання та вказує, що школи й надалі проходитимуть тестування раз на тиждень.

У молодших класах захист рота та носа доводилося носити подалі від аудиторій і лекційних залів. Для старших класів та їхнього педагогічного колективу до 25 квітня все ще існує вимога до маски FFP2 поза класом.

Учні молодших класів повинні були вдягати маски поза межами класу. Для старших класів та їхнього педагогічного колективу до 25 квітня все ще існує вимога до маски FFP2 поза класом.