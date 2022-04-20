04/20/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (20 квітня)
Актуальні новини станом на 20 квітня згідно з джерелом Reuters.
Українські чиновники заявили, що сподіваються евакуювати тисячі жінок і дітей з обложеного південно-східного міста Маріуполя, оскільки Росія продовжує новий наступ уздовж лінії фронту на сході України.
Боротьба
- Військова присутність Росії на східному кордоні України продовжує наростати, йдеться у повідомленні британських військових, додаючи, що бої на південному сході Донбасу посилюються, оскільки російські сили намагаються прорвати українську оборону.
- Росія закликала українські війська на металургійному заводі «Азовсталь» у Маріуполі до капітуляції, заявивши, що її війська будуть дотримуватися режиму припинення вогню, поки ця пропозиція діє. У вівторок на подібний заклик не відповів жоден український бойовик, повідомила Росія.
- Україна сподівається відправити в середу до Маріуполя 90 автобусів для евакуації близько 6 тисяч жінок, дітей та людей похилого віку, повідомив міський голова Вадим Бойченко. За його словами, у місті залишилося близько 100 тисяч мирних жителів.
- Близько 120 мирних жителів, які проживають поруч із заводом, виїхали гуманітарними коридорами у вівторок, повідомляє Інтерфакс з посиланням на російське державне телебачення.
Дипломатія
- Президент Європейської ради Шарль Мішель здійснив несподіваний візит до Києва після поїздки до столиці України глави виконавчої влади ЄС на початку цього місяця.
- Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяли направити в Україну більше артилерійського озброєння.
- Норвегія передала Україні близько 100 ракет протиповітряної оборони «Містраль», повідомили у міністерстві оборони Норвегії.
- Західні країни готуються провести скоординовані виходи на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну на зустрічі міністрів фінансів G20 у Вашингтоні в середу.
Економіка
- П'єр-Олів'є Гуріншас, який у січні розпочав перехід на посаду економічного радника МВФ, сказав, що війна в Україні може зашкодити очікуванням щодо того, що інфляція, яка сягає десятиліть, почне спадати цього року.
- Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що російська війна в Україні винна у загостренні «і без того жахливої» світової продовольчої безпеки.
- Президент Світового банку Девід Малпасс проведе зустріч у четвер з прем'єр-міністром та міністром фінансів України для обговорення подальшої допомоги.
- Вплив війни в Україні на економічне зростання та пов’язані з цим витрати, такі як зменшення залежності від російського природного газу, змусили Австрію підвищити свій бюджетний дефіцит та прогнози боргу на цей рік.
Цитати
- «Російська армія назавжди впишеться у світову історію як, мабуть, найбільш варварська і нелюдська армія у світі», – заявив президент України Володимир Зеленський.
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