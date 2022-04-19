Як війна зруйнувала мрії успішної дівчини
Незадовго до початку війни на Батьківщині Анастасія Романова здійснила мрію. У Відні 26-річна киянка робить небажаний новий старт.
У віці всього 26 років Анастасія Романова заснувала власне піар-агенство в Києві. Команда вже була створена, контракт з першим замовником вже в кишені. Через кілька тижнів молода дівчина, яка має два ступені, сиділа на валізах замість свого щойно обставленого офісу. Війна на своїй українській Батьківщині принесла раптовий кінець мрії - і ознаменувала нове життя.
Анастасія Романова часто використовувала шанси, які траплялися на шляху. У віці всього 18 років тодішня студентка журналістики почала працювати ведучою на обласному телеканалі. «Це була велика мрія мого батька», — з посмішкою говорить вона. Після п'яти років перебування перед камерою вона прийшла до висновку, що бути журналістом в Україні – це важко зводити кінці з кінцями.Тому вона змінила галузі, знайшла себе у більш прибутковому маркетингу. «Мене влаштували бренд-менеджером у велику компанію краси. Через рік мені запропонували підвищення до директора з маркетингу. Але я відмовилась від пропозиції», – згадує вона.
Молодий босс
Натомість вона вирішила стати самозайнятою особою. Анастасія Романова заснувала піар - агенцію B2B/B2C у сфері краси та здоров’я, яка є важливою економічною галуззю в Україні. До неї приєдналися кілька колишніх колег, яких вона запросила. Це було в січні – за місяць до того, як росіяни напали на Україну.
Через кілька днів вона зібрала речі і виїхала з Києва на машині з найкращою подругою. Вона залишила батьків і хлопця, який з батьком пішли в оборону. Мати хотіла залишитися вдома. 26-річна дівчина мала на думці конкретну мету, коли пішла. «Перший клієнт мого PR-агентства – німець. Він запропонував мені роботу та житло», – розповідає Анастасія. Але її супутниця була проти Німеччини. Зрештою, Відень мав послужити компромісом. «Ми обидві думали, що Відень — надійний притулок для двох молодих жінок», — пояснює киянка, адже безпека зіграла важливу роль у виборі місця призначення.
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Шок
У перший тиждень у Відні, де вони зняли квартиру, вона не розуміла, що з нею сталося. «Все, що я мала, я повинна була залишити. Для мене життя починається спочатку», – каже вона. Її погляд губиться в глибині чашки, яку Анастасія міцно стискає. Вона радіє, що жива і молиться за благополуччя своєї родини в Україні, – чітко зниженим голосом каже молода дівчина.
Усього після кількох тижнів перебування у Відні вона закохалася в місто та менталітет тутешніх людей. «Ми, українці, голосні і не любимо правил. Австрійці ж набагато спокійніші і дотримуються цього. Мені це подобається», — каже вона з посмішкою. Її співвітчизники часто хаотичні й бездумні, у їхньому способі життя часто бракує структурності. «Мені не вистачає рівноваги з нами», — скаржиться вона і сподівається, що зможе набути цих чеснот в Австрії.
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Непорушна впевненість у собі
Після трьох тижнів перебування у Відні та початкового шокового стану Анастасія Романова була готова хоча б частково повернутися до «нормальності». Зараз вона оновлює своє резюме і хоче подати документи до шкіл, телевізійних станцій та маркетингових агентств. «Я маю хорошу освіту і можу спиратися на великий досвід. Я засучу рукави», — пояснює вона з рішучим поглядом, який показує, що її впевненість у собі не зламана попри все.
Тим часом у соціальних мережах вона знаходить відволікання від жахливих новин із рідної країни. В Instagram вона намагається привернути увагу своїх 6500 підписників до «несправедливості, яка відбувається з моєю Батьківщиною». Серед її фоловерів також було чимало росіян. Більшість уже повернулися до неї спиною. «Знайома з Москви написала мені ненавистні повідомлення. Вона назвала мене фашисткою і сказала, що хотіла б, щоб я опинилася в пеклі», — каже вона, хитаючи головою. Ви не розумієте цієї ненависті.
Загалом, зараз вона задає собі багато запитань. Вона могла відповісти хоча б на одне, а саме щодо свого майбутнього. Вона має намір залишитися тут до кінця війни. Ви наважитесь прогнозувати, коли це може закінчитися? «Боюся, що не цього року».
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