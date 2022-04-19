Як війна зруйнувала мрії успішної дівчини

У віці всього 26 років Анастасія Романова заснувала власне піар-агенство в Києві. Команда вже була створена, контракт з першим замовником вже в кишені. Через кілька тижнів молода дівчина, яка має два ступені, сиділа на валізах замість свого щойно обставленого офісу. Війна на своїй українській Батьківщині принесла раптовий кінець мрії - і ознаменувала нове життя.

Анастасія Романова часто використовувала шанси, які траплялися на шляху. У віці всього 18 років тодішня студентка журналістики почала працювати ведучою на обласному телеканалі. «Це була велика мрія мого батька», — з посмішкою говорить вона. Після п'яти років перебування перед камерою вона прийшла до висновку, що бути журналістом в Україні – це важко зводити кінці з кінцями.Тому вона змінила галузі, знайшла себе у більш прибутковому маркетингу. «Мене влаштували бренд-менеджером у велику компанію краси. Через рік мені запропонували підвищення до директора з маркетингу. Але я відмовилась від пропозиції», – згадує вона.