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© APA/GEORG HOCHMUTH

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04/14/2022

Нові Корона-правила діють з суботи

Вимоги до вдягання маски FFP2 лише в громадському транспорті та супермаркетах. Третя вакцина дійсна 12 місяців.

von Karina Danilova

Нажаль, вдягання маски на території Австрії все ще залишається вимогою, але кількість винятків збільшилася.Зокрема, зобов'язання вдягання маски FFP2 залишається в публічному транспорті і в життєво важливій торгівлі, наприклад в продуктових магазинах, але не в магазинах моди і на заходах.  Термін дії 'Grünen Pass' подовжено до одного року.

Нові правила діють зі Святої Суботи, 16 квітня, і до початку літніх каникул, 8 липня.

З Суботи потрібно вдягати маску в:

  • Супермаркетах, банках, аптеках, табачних магазинах
  • Громадьскому транспорті, потягах і у таксі
  • Лікарнях, установах догляду і інвалідності

 

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( kurier.at ) | Stand: 04/14/2022, 16:09

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