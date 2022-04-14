04/14/2022
Нові Корона-правила діють з суботи
Вимоги до вдягання маски FFP2 лише в громадському транспорті та супермаркетах. Третя вакцина дійсна 12 місяців.
Нажаль, вдягання маски на території Австрії все ще залишається вимогою, але кількість винятків збільшилася.Зокрема, зобов'язання вдягання маски FFP2 залишається в публічному транспорті і в життєво важливій торгівлі, наприклад в продуктових магазинах, але не в магазинах моди і на заходах. Термін дії 'Grünen Pass' подовжено до одного року.
Нові правила діють зі Святої Суботи, 16 квітня, і до початку літніх каникул, 8 липня.
З Суботи потрібно вдягати маску в:
- Супермаркетах, банках, аптеках, табачних магазинах
- Громадьскому транспорті, потягах і у таксі
- Лікарнях, установах догляду і інвалідності
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