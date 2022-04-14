Нові Корона-правила діють з суботи

Нажаль, вдягання маски на території Австрії все ще залишається вимогою, але кількість винятків збільшилася.Зокрема, зобов'язання вдягання маски FFP2 залишається в публічному транспорті і в життєво важливій торгівлі, наприклад в продуктових магазинах, але не в магазинах моди і на заходах. Термін дії 'Grünen Pass' подовжено до одного року.

Нові правила діють зі Святої Суботи, 16 квітня, і до початку літніх каникул, 8 липня.

З Суботи потрібно вдягати маску в: