10 місць Відня, які треба побачити
Відень - місто для прихильників мистецтва, природи чи тусовок. Ми склали список найцікавіших місць, які обов'язково варто подивитися.
Ратушна площа
Як і у багатьох європейських містах, площа біля Ратуші у Відні грає значну роль життя городян. Тільки якщо в давнину тут оголошували народу важливі законодавчі зміни, то тепер багато хто сприймає цю площу лише як місце проведення традиційного різдвяного ярмарку — мабуть, найбільшого та святкового у всій Західній Європі.
Площа Шварценбергплац
Одне з найцікавіших місць і найвідоміших площ Відня, де знаходяться церква Карлскірхе, Віденський музей, Будинок художника і Технічний університет. Взимку тут також проводяться різдвяні ярмарки.
Шенбрунн
Вишенька на урочистому архітектурному торті Відня, палац австрійських імператорів, збудований у стилі бароко. Навіть якщо Ви не прихильник прогулянок палацово-парковими комплексами, тут Вам неодмінно сподобається.
Музей історії мистецтв
Рафаель, Тіціан, Рембрандт, Рубенс і Босх - віденський Музей історії мистецтв таїть у собі стільки світових шедеврів, що цьому місцю по-доброму треба присвятити не один день. Але навіть якщо Ви відвідаєте музей набігом, отримаєте масу вражень.
Віденська опера
Сама будівля Віденської опери варта уваги мандрівника, тому обов'язково хоча б подивіться його зовні.
Хофбург
Символ величі Австрійської імперії - палацовий комплекс Хофбург, який раніше служив імператорам зимовою резиденцією, а зараз є головною резиденцією президента Австрії.Найважливішим надбанням цього палацу є скарбниця Габсбургів, де зібрано всі реліквії імперії.
Собор Святого Стефана
Справжній символ Відня – незвичайний готичний собор Святого Стефана. На його даху зображені герби Відня та Австрії, а у високих вежах знаходиться дзвіниця з десятками різнокаліберних дзвонів. Оглянути цю пам'ятку потрібно як мінімум здалеку, а краще потрапити усередину або навіть відвідати екскурсію по собору та підземні катакомби, яку проводять кожні півгодини.
Бельведер
Так, Відень – місто культурних пам'яток, помпезних палаців, музеїв та святинь. Ну, а Бельведер — невід'ємний пункт огляду австрійської столиці. Цей палацовий комплекс складається з двох частин — Верхній і Нижній Бельведер.
Музейний квартал
На околиці Старого міста утворився культурний квартал. Тут зібрані не лише музеї, як можна зрозуміти за назвою, а й безліч гідних кафе та ресторанів.З головних визначних пам'яток кварталу виділимо музей Леопольда, виставкову залу «Кунстхалле», Музей сучасного мистецтва та Дитячий музей Zoom. Тут завжди пульсує життя, проводяться всілякі виставки, арт-перфоманси та модні покази.
Будинок Моцарта
Відень нерозривно асоціюється із Моцартом. І саме тут є можливість побувати в будинку, де колись проживав великий композитор. Тільки уявіть, саме в цих стінах писалася «Одруження Фігаро» і чаювали Бетховен і Гайдн!
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