10 місць Відня, які треба побачити

Ратушна площа

Як і у багатьох європейських містах, площа біля Ратуші у Відні грає значну роль життя городян. Тільки якщо в давнину тут оголошували народу важливі законодавчі зміни, то тепер багато хто сприймає цю площу лише як місце проведення традиційного різдвяного ярмарку — мабуть, найбільшого та святкового у всій Західній Європі.