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© Kurier/Gilbert Novy

Mehr Platz
04/12/2022

10 місць Відня, які треба побачити

Відень - місто для прихильників мистецтва, природи чи тусовок. Ми склали список найцікавіших місць, які обов'язково варто подивитися.

von Karina Danilova

Ратушна площа

Як і у багатьох європейських містах, площа біля Ратуші у Відні грає значну роль життя городян. Тільки якщо в давнину тут оголошували народу важливі законодавчі зміни, то тепер багато хто сприймає цю площу лише як місце проведення традиційного різдвяного ярмарку — мабуть, найбільшого та святкового у всій Західній Європі.

© Bild: Stadtwienmarketing/C.JOBST

Площа Шварценбергплац

Одне з найцікавіших місць і найвідоміших площ Відня, де знаходяться церква Карлскірхе, Віденський музей, Будинок художника і Технічний університет. Взимку тут також проводяться різдвяні ярмарки.

© Bild: Kurier/Jeff Mangione

Шенбрунн

Вишенька на урочистому архітектурному торті Відня, палац австрійських імператорів, збудований у стилі бароко. Навіть якщо Ви не прихильник прогулянок палацово-парковими комплексами, тут Вам неодмінно сподобається.

© Bild: Kurier/Gerhard Deutsch

Музей історії мистецтв

Рафаель, Тіціан, Рембрандт, Рубенс і Босх - віденський Музей історії мистецтв таїть у собі стільки світових шедеврів, що цьому місцю по-доброму треба присвятити не один день. Але навіть якщо Ви відвідаєте музей набігом, отримаєте масу вражень.

© Bild: KHM

Віденська опера

Сама будівля Віденської опери варта уваги мандрівника, тому обов'язково хоча б подивіться його зовні.

© Bild: © Wien Tourismus/Christian Stemper

Хофбург

Символ величі Австрійської імперії - палацовий комплекс Хофбург, який раніше служив імператорам зимовою резиденцією, а зараз є головною резиденцією президента Австрії.Найважливішим надбанням цього палацу є скарбниця Габсбургів, де зібрано всі реліквії імперії.

© Bild: Getty Images/matejphoto/istockphoto

Собор Святого Стефана

Справжній символ Відня – незвичайний готичний собор Святого Стефана. На його даху зображені герби Відня та Австрії, а у високих вежах знаходиться дзвіниця з десятками різнокаліберних дзвонів. Оглянути цю пам'ятку потрібно як мінімум здалеку, а краще потрапити усередину або навіть відвідати екскурсію по собору та підземні катакомби, яку проводять кожні півгодини.

© Bild: Kurier/Gilbert Novy

Бельведер

Так, Відень – місто культурних пам'яток, помпезних палаців, музеїв та святинь. Ну, а Бельведер — невід'ємний пункт огляду австрійської столиці. Цей палацовий комплекс складається з двох частин — Верхній і Нижній Бельведер.

© Bild: Reinhard Vogel

Музейний квартал

На околиці Старого міста утворився культурний квартал. Тут зібрані не лише музеї, як можна зрозуміти за назвою, а й безліч гідних кафе та ресторанів.З головних визначних пам'яток кварталу виділимо музей Леопольда, виставкову залу «Кунстхалле», Музей сучасного мистецтва та Дитячий музей Zoom. Тут завжди пульсує життя, проводяться всілякі виставки, арт-перфоманси та модні покази.

© Bild: APA/ROBERT JAEGER

Будинок Моцарта

Відень нерозривно асоціюється із Моцартом. І саме тут є можливість побувати в будинку, де колись проживав великий композитор. Тільки уявіть, саме в цих стінах писалася «Одруження Фігаро» і чаювали Бетховен і Гайдн!

© Bild: Mozarthaus

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( kurier.at ) | Stand: 04/12/2022, 15:49

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