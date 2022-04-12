Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (12 квітня)

Україна вимагала від Заходу більше зброї, щоб допомогти їй припинити облогу Маріуполя та відбити очікуваний наступ Росії на сході, оскільки з’явилося все більше повідомлень про зґвалтування та жорстокість громадян України з боку російських військ.

Боротьба

Міністерство оборони України повідомило, що Росія майже завершила підготовку до відновленого наступу на східні Донецьку та Луганську області України. Губернатор Луганська заявив, що Росія переміщує військову техніку ближче до лінії фронту в регіоні.

Дипломатія

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що зустріч з Володимиром Путіним у Москві не залишила його оптимістом. 'Очевидно, що наступ готується в масових масштабах', - сказав він.

Путін у вівторок зустрінеться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб обговорити ситуацію в Україні та санкції Заходу, повідомляють інформаційні агентства Росії та Білорусі.

Міністри закордонних справ ЄС планують активізувати поставки зброї в Україну, заявив міністр закордонних справ Німеччини.

Росія не призупинить свою військову операцію для наступних раундів переговорів, заявив міністр закордонних справ країни.

Втрати серед цивільного населення

Президент Володимир Зеленський заявив парламенту Південної Кореї, що, ймовірно, під час нападу Росії на Маріуполь загинули десятки тисяч людей.

У місті Бородянка під Києвом під завалами двох зруйнованих багатоповерхівок знайшли 7 тіл, повідомили в ДСНС, внаслідок чого наразі загинуло 19 цивільних.

Економіка і бізнес

Виконавча влада Європейського Союзу готує пропозиції щодо нафтового ембарго ЄС щодо Росії, заявили в понеділок кілька міністрів закордонних справ ЄС, хоча угоди ще не було.

Французький банк Societe Generale заявив, що покине Росію і отримає 3 мільярди євро (3,3 мільярда доларів) від продажу свого підрозділу Росбанку фірмі, пов’язаній з російським олігархом.

Origin Energy (ORG.AX) повідомила, що уряд Австралії підтвердив, що компанія не порушує санкції проти Росії щодо газового проекту на Північній території, де її партнер має акціонером російського олігарха.

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