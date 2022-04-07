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Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij

© REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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04/07/2022

Україна і Росія: Те, що потрібно знати зараз

Актуальні новини станом на 7 квітня згідно з джерелом Reuters.

von Karina Danilova

Україна вимагає санкції, які є економічно руйнівними для Росії, щоб припинити війну після звинувачення деяких країн в тому, що вони досі мають пріоритет над покаранням за цивільні вбивства, які Захід засуджує як військові злочини.


Боротьба

  • Східні райони Харкова, Донецька та Луганська спостерігають найгірші бої після того, як російські сили відступили з-під Києва.

  •  Міжнародний комітет команди Червоного Хреста очолив конвой автобусів та приватних автомобілів, які перевозили понад 1,000 осіб до Запоріжжя після того, як вони самостійно втекли з обложеного південного порту Маріуполя.
  • Загалом 4,892 осіб було евакуйовано з українських міст через гуманітарні коридори, більше 3,846, хто втік у вівторок, заявив високопоставлений український чиновник. Україна сподівається відкрити 10 таких коридорів.
  • Українська влада не може допомогти людям евакуюватися зі східного фронтового міста Ізюм або відправити гуманітарну допомогу, тому що він повністю під російським контролем, сказав харківський губернатор.

Смерті в Бучі

  • Цивільні вбивства в українському містечку Буча були „дуже ймовірно військові злочини“, сказав президент Франції Макрон в інтерв'ю.
  • МЗС Росії заявив, що зображення тіл, що знаходяться по Бучі, були влаштовані для виправдання більшої кількості санкцій і репортери Reuters бачили залишки принаймні п'яти жертв у Бучі, які були розстріляні у голову.


Дипломатія, економіка

  • Генеральна Асамблея ООН голосуватиме в четвер про усунення Росії з Ради ООН з прав людини. 

  • Сполучені Штати хочуть, щоб Росія була виключена з Великої двадцятки і бойкотуватимуть ряд зустрічей форуму основних економік в Індонезії, якщо російські чиновники з'являться. 

  • Австрія вислала чотирьох російських дипломатів. 

  • Сполучені Штати оголосили про санкції щодо двох дорослих дочок президента Володимира Путіна та Сбербанку Росії та заборону на американські інвестиції в Росію. 

  • Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС очікує нових санкцій. За її словами, ЄС розглядав нафту та доходи, які Росія отримує від викопного палива.


Цитати 

  • У нас є інформація, що російські військові змінили тактику і намагаються вивести з вулиць і підвалів людей, які загинули... це лише спроба приховати докази і не більше того», – сказав Зеленський, але не надав доказів. 

  • «Санкції проти Росії мають бути достатньо руйнівними, щоб ми припинили цю жахливу війну», – заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, закликаючи союзників продовжувати.

 

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( kurier.at ) | Stand: 04/07/2022, 11:51

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