Україна і Росія: Те, що потрібно знати зараз
Актуальні новини станом на 7 квітня згідно з джерелом Reuters.
Україна вимагає санкції, які є економічно руйнівними для Росії, щоб припинити війну після звинувачення деяких країн в тому, що вони досі мають пріоритет над покаранням за цивільні вбивства, які Захід засуджує як військові злочини.
Боротьба
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Східні райони Харкова, Донецька та Луганська спостерігають найгірші бої після того, як російські сили відступили з-під Києва.
- Міжнародний комітет команди Червоного Хреста очолив конвой автобусів та приватних автомобілів, які перевозили понад 1,000 осіб до Запоріжжя після того, як вони самостійно втекли з обложеного південного порту Маріуполя.
- Загалом 4,892 осіб було евакуйовано з українських міст через гуманітарні коридори, більше 3,846, хто втік у вівторок, заявив високопоставлений український чиновник. Україна сподівається відкрити 10 таких коридорів.
- Українська влада не може допомогти людям евакуюватися зі східного фронтового міста Ізюм або відправити гуманітарну допомогу, тому що він повністю під російським контролем, сказав харківський губернатор.
Смерті в Бучі
- Цивільні вбивства в українському містечку Буча були „дуже ймовірно військові злочини“, сказав президент Франції Макрон в інтерв'ю.
- МЗС Росії заявив, що зображення тіл, що знаходяться по Бучі, були влаштовані для виправдання більшої кількості санкцій і репортери Reuters бачили залишки принаймні п'яти жертв у Бучі, які були розстріляні у голову.
Дипломатія, економіка
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Генеральна Асамблея ООН голосуватиме в четвер про усунення Росії з Ради ООН з прав людини.
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Сполучені Штати хочуть, щоб Росія була виключена з Великої двадцятки і бойкотуватимуть ряд зустрічей форуму основних економік в Індонезії, якщо російські чиновники з'являться.
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Австрія вислала чотирьох російських дипломатів.
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Сполучені Штати оголосили про санкції щодо двох дорослих дочок президента Володимира Путіна та Сбербанку Росії та заборону на американські інвестиції в Росію.
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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС очікує нових санкцій. За її словами, ЄС розглядав нафту та доходи, які Росія отримує від викопного палива.
Цитати
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У нас є інформація, що російські військові змінили тактику і намагаються вивести з вулиць і підвалів людей, які загинули... це лише спроба приховати докази і не більше того», – сказав Зеленський, але не надав доказів.
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«Санкції проти Росії мають бути достатньо руйнівними, щоб ми припинили цю жахливу війну», – заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, закликаючи союзників продовжувати.
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