Пошта безкоштовно перевозить посилки з гуманітарною допомогою

Пошта Австрії безкоштовно перевозить в Україну посилки з гуманітарною допомогою до подальшого повідомлення. Адресовані посилки - наприклад, родичам, а також соціальним установам - повинні мати чітко помітний напис 'ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА УКРАЇНА' і їх можна здавати в звичайній кількості в усіх поштових відділеннях і на поштових партнерах, повідомляється в ефірі в середу.

Продукти харчування (консерви, макарони, борошно, сосиски, кава, цукор), одяг (жіночий та дитячий одяг, взуття, штани, светри, рукавички), предмети побуту (ізоляційні килимки, ковдри, термоси) та засоби гігієни (зубна паста, зубні щітки, мило, шампунь, вологі серветки), а також медичні вироби та ліки (бинти, антибіотики, знеболюючі)

Пакунок не може важити більше 30 кілограмів, а вміст не може перевищувати вартість 100 євро, інакше одержувач сплачує митні збори. Митна форма (доступна в Інтернеті за посиланням: post.at/zollformular) повинна бути додана до кожної упаковки, оскільки це відправлення в третю країну. Через воєнний стан в Україні можуть виникнути проблеми з електронним відстеженням відправлення, а українська пошта не може доставити в окремі райони країни або лише із затримкою.

Колишнiй логістичний центр як притулок

Як додатковий захід допомоги, Пошта Австрії разом з "Nachbar in Not" та "ЮНІСЕФ" випустить надбавну марку з пожертвуванням у два євро кожна та відбитком "ДОПОМОГИ УКРАЇНІ". Марка має тираж 200,000 штук і буде доступна наступного тижня у всіх поштових відділеннях, в onlineshop.post.at, а також в Austrian Post Collectors Service (телефон: +43 577 67 - 95095; e-mail: sammler-service@post.at).

Крім того, нині вакантний пост-логістичний центр в Лінці, на місці якого в майбутньому мають будуватися Post City Gardens, зараз підготований для розміщення біженців з України. Адаптація приміщення тимчасово створює спальні місця та розміщення близько 300 осіб, експлуатаційні витрати на електроенергію, опалення та гарячу воду розподіляються між поштовим відділенням та містом Лінц.

Дочірні компанії Post Eastern Europe Slovak Parcel Service та Express One Hungary вже підтримують оперативне управління кампаніями допомоги в Словаччині та Угорщині. Дві логістичні компанії разом з місцевими неурядовими організаціями збирають допомогу та безкоштовно перевозять її до українського кордону. Товари допомоги, які надходять до Угорщини через об’єднану вантажну мережу EURODIS, також безкоштовно приймається Express One Hungary та транспортуються до українського кордону.

Bank99 і Ria Money Transfer, партнери з надсилання та отримання грошей по всьому світу, також підтримують людей з України та в Україні. Трансфери в Україну та Польщу, де зараз перебуває значна частина людей, які втікають з України, спочатку здійснюватимуться безкоштовно до кінця березня.