Фонд інтеграції надає консультації та німецькі курси українцям

Можливості онлайн-навчання

Окрім регулярного курсу, ÖIF пропонує безкоштовні курси німецької мови в Інтернеті, щоб учасники могли самостійно і незалежно вдосконалювати свої німецькі навички: З понеділка по п'ятницю проходять щоденні курси на мовних рівнях A1, A2 і B1, в яких можна легко і безкоштовно брати участь через комп'ютер і мобільний телефон. Онлайн-вправи, робочі аркуші, вправи на прослуховування, навчання подкастів та відео підтримують німецькі учні різних мовних рівнів у навчанні з дому.



Весь онлайн-курс та пропозицію з навчання німецької можна знайти на сайті www.sprachportal.at. Крім того, спеціальні для роботи німецькі курси пропонуються спільно з Віденською торговою палатою (WKW).

Консультаційні послуги для переміщених жінок

Жіночий центр ÖIF у Відні пропонує численні інтеграційні пропозиції для жінок під одним дахом. Ми пропонуємо поради та інформацію для всіх жінок-мігрантів в Австрії. У співпраці з відомими партнерськими організаціями розробляються та надаються спеціальні програми інтеграції та підтримки, семінари, консультаційні години, послуги усного перекладу та підтримки.

Для жінок, які в даний час приїжджають до Австрії від війни в Україні, також доступні послуги жіночого центру. Переміщені українці можуть брати участь у тематичних консультаціях і використовувати надану інформацію. Всі пропозиції жіночого центру можна знайти тут: www.integrationsfonds.at/frauen.

Гаряча лінія для важливих питань

На гарячій лінії за телефоном +43 1 715 10 51 - 120 з 08:00 до 18:00, україномовні співробітники ÖIF дають відповіді з питань догляду, орієнтації та різноманітної підтримки та пропозицій допомоги на теми життя, життя та роботи в Австрії та, Залежно від питання, зверніться до майбутніх (мобільних) пунктів для переміщених осіб, існуючих пропозицій з фінансування та компетентних органів.

"Точка зустрічі Україна"

В рамках обміну та мережевих зустрічей для переміщених осіб з України ("Meeting Point Ukraine") українці, волонтери та представники громади можуть обговорити свої особисті проблеми в ÖIF, потреби обміну та пропозиції щодо подальшої підтримки.