03/21/2022
Щойно прибули до Австрії? Ось кілька фраз німецькою, які Ви повинні знати
"Danke", "bitte", "zu", "geöffnet" або "Hilfe - це слова, які ви повинні знати тут.
Для вираження звичайних потреб, таких як прохання про допомогу з житлом, медичною допомогою або питання про напрямки метро, краще використовувати невеликий словник, який ви побачите нижче.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.