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03/21/2022

Щойно прибули до Австрії? Ось кілька фраз німецькою, які Ви повинні знати

"Danke", "bitte", "zu", "geöffnet" або "Hilfe - це слова, які ви повинні знати тут.

Для вираження звичайних потреб, таких як прохання про допомогу з житлом, медичною допомогою або питання про напрямки метро, краще використовувати невеликий словник, який ви побачите нижче.

© Bild: bit.ly/phrasebook2022
© Bild: bit.ly/phrasebook2022
Завантажити короткий словник можна тут

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( kurier.at, mod ) | Stand: 03/21/2022, 10:37

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