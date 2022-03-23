Ці робочі платформи існують для біженців з України

Все більше платформ допомагають українським біженцям вийти на австрійський ринок праці. З безкоштовною платформою роботи ukrainejob.at, людям, які приїхали з України, тепер пропонується інший інтернет-портал для пошуку роботи в Австрії. За цим стоять робочі портали karriere.at, hokify і job.at. Заявки застосунків прості і також можуть бути заповнені через мобільний телефон.

Вільний і незалежний

Портали повністю англійською мовою, «хоча якийсь зміст - наприклад, заголовки робіт - також може бути опублікований українською мовою»,- заявили ініціатори. Австрійські компанії могли робити рекламу на платформі безкоштовно і незалежно від існуючих відносин з клієнтами на одному з трьох співзасновних порталів.

Це не перша платформа для людей, яким довелося втікати від війни в Україні. Три місцеві ІТ-експерти вже розпочали роботу з приватної ініціативи jobs-for-ukraine.at кілька днів тому. Відомі австрійські компанії, такі як Spar, T-Systems, Kika/Leiner, ÖAMTC, Verbund, SIGNA, Österreichische Hoteliervereinigung, PALFINGER, ÖBB, SONY DADC, HR Consulting, Bacher Systems та багато інших вже приєдналися до ініціативи та будуть рекламувати свої вакансії на платформі в найближчі дні.

Допомога підприємцям

Мета полягає в тому, щоб знайти якомога більше компаній, які можуть зареєструватися для того, щоб швидко і легко знайти роботу для українців. Платформа є приватною і вільною ініціативою Еріка-Яна Каака (Spar ICS Austria), Франца Хіллебранда (SIGNA) і Олександра Кучера (керуючий директор Agencylife).

Минулого тижня Віденський цифровий портал 'Трендінгові теми' також запустив робочий майданчик для українців на https://www.jobs.trendingtopics.eu/for-ukrainians. Відкриті вакансії для українців можуть бути запропоновані компаніями з усіх секторів безкоштовно і не обмежуватися інноваційним сектором, повідомляє цифровий портал.

У Берліні українські підприємці також створили загальноєвропейський портал вакансій www.utalents.com для своїх співвітчизників.

Великий інтерес

Для того, щоб в майбутньому мати можливість працювати в Австрії, українським біженцям потрібна синя карта проживання для переміщених осіб та дозвіл на працевлаштування. За карту проживання відповідає Федеральне відомство закордонних справ і питань притулку. Після цього блакитну картку буде доставлено безпосередньо з Державного поліграфічного бюро поштою. "Інтерес потенційних роботодавців дуже високий, особливо в регіональних державах", повідомляє Міністерство праці.

Служба ринку праці (АМС) просить людей з України під час консультацій привезти людину для перекладу та блакитну карту проживання. Співробітники АМС, які говорять українською або російською мовами, також будуть відповідати за переклад. АМС також зробила власну інформацію для українських біженців, доступну в Інтернеті українською, англійською та німецькою мовами. Більше інформації можна знайти тут.