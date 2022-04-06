Житло для українців в Австрії: 3 варіанти
Три організації пропонують житло для біженців, які приїхали до Австрії.
Одним з головних питань, з яким стикаються українці, що були змущені покинути кордони своєї країни, є проживання, особливо безкоштовне, оскільки багато хто не може дозволити собі оренду через низький фінансовий стан.
Якщо Ви шукаєте житло у Відні зверніться до наступних організацій:
- Гуманітарний центр прибуття Відня допоможе Вам знайти тимчасове спальне місце (Engerthstraße 267-269, 1020 Відень)
- Федеральне агентство з догляду та підтримки (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen - BBU) організовує проживання по всій Австрії. Звертайтесь на гарячу лінію +43 1 2676 870 9460.
Якщо Вам потрібна допомога (наприклад, через відсутність фінансових коштів або неможливість розміщення у родичів або знайомих), Ви будете прийняті в систему базової державної допомоги федерального уряду та земель. Окрім надання харчування та місця для розміщення Ви також отримаєте медичну допомогу (медичне страхування).
- Homes for Ukraine – ініціатива некомерційних організацій, яка займається пошуком житла серед приватних осіб.
Вам просто необхідно заповнити заявку на житло, вказавши детальну інформацію про себе, номер телефону і період, на який потрібне розміщення. Все житло надається на благодійній основі з наявних варіантів.
Витіснені війною люди з України звільнені від сплати місцевого податку на платне проживання (Ortstaxe) у Відні. Винятком є випадки, коли вартість проживання перевищує сумму, яка відшкодовується в рамках допомоги щодо задоволення базових життєвих потреб (Grundversorgung).
За безкоштовне проживання місцевий податок на проживання не стягується у будь-якому випадку.
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