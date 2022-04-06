Житло для українців в Австрії: 3 варіанти

Федеральне агентство з догляду та підтримки (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen - BBU) організовує проживання по всій Австрії. Звертайтесь на гарячу лінію +43 1 2676 870 9460.

Якщо Вам потрібна допомога (наприклад, через відсутність фінансових коштів або неможливість розміщення у родичів або знайомих), Ви будете прийняті в систему базової державної допомоги федерального уряду та земель. Окрім надання харчування та місця для розміщення Ви також отримаєте медичну допомогу (медичне страхування).

Homes for Ukraine – ініціатива некомерційних організацій, яка займається пошуком житла серед приватних осіб.

Вам просто необхідно заповнити заявку на житло, вказавши детальну інформацію про себе, номер телефону і період, на який потрібне розміщення. Все житло надається на благодійній основі з наявних варіантів.

Витіснені війною люди з України звільнені від сплати місцевого податку на платне проживання (Ortstaxe) у Відні. Винятком є випадки, коли вартість проживання перевищує сумму, яка відшкодовується в рамках допомоги щодо задоволення базових життєвих потреб (Grundversorgung).



За безкоштовне проживання місцевий податок на проживання не стягується у будь-якому випадку.