«Блакитна карта»: ID-картку для переміщених осіб з України розсилають з понеділка

Біженці з України отримують новий документ, що посвідчує особу з ідентифікаційною карткою для переміщених осіб - подробиці розкрили журналістам у п'ятницю міністр внутрішніх справ Герхард Карнер і міністр праці Мартін Кохер (обидва з ÖVP). Перші листівки державна друкарня випустила сьогодні, у п’ятницю, а перші 1000 примірників мають бути розіслані в понеділок. За словами Карнера, це дасть українцям доступ до ринку праці, медичного страхування та освіти.

Основою для запровадження цієї так званої «блакитної карти» є прийнята на рівні ЄС директива, яка спочатку надає захист переміщеним особам з України на один рік. Кожна країна діє по-різному, в Австрії вибрали картку, каже Карнер. Вартість ID-картки у виробництві становить 16 євро. Мета – випускати 3000 карток на день. Наразі в Австрії зафіксовано 30 тис. переміщених осіб. Тому наразі затримки мають бути відпрацьовані, але в майбутньому переселенці, зареєстровані в Австрії, мають отримати ID-картку протягом тижня.

Після отримання картки та подальшого дозволу на роботу ринок праці відкритий для переселенців. Кохер зазначив, що наразі його сприйнятливість висока, і цілком можливо інтегрувати частину переміщених осіб. Чи зможе ринок праці поглинути всіх біженців, залежить від їх кількості. Карнер і Кохер повідомили, що ведуться переговори щодо коригування нині низького ліміту додаткового доходу для основних послуг.