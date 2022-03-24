Найближчим часом буде видано посвідчення українським біженцям

Незабаром буде видано посвідчення для переміщених осіб, яке українські біженці отримають в Австрії. Це виробляє Державна друкарня Австрії, і робота йде повним ходом, пояснив Мартін Волц, керівник регіонального офісу Бургенланда Федерального управління імміграції та притулку, у четвер на прес-конференції в Нікельсдорфі. Там дані прибулих українців записують у РАЦС.

За словами Райнера Ерхардта, керівника відділу імміграційної та прикордонної поліції головного управління поліції штату Бургенланд, вчора, середу, в країну в’їхали 1800 українських біженців, 400 з яких заявили, що хочуть залишитися в Австрії. Близько п’ятої частини тих, хто прибуває, мають такий намір, інші просто хочуть подорожувати, наприклад, до Німеччини чи Італії.

Збір даних у Нікельсдорфі

Якщо громадяни України вирішать залишитися тут, їх дані мають бути зафіксовані. У Нікельсдорфі для цього є відділ із 40 чиновниками. Його збудували у відповідь на великий наплив біженців у 2015 році. Спочатку переміщені особи мають заповнити інформаційний лист, потім їх біометричний паспорт та відбитки пальців скануються перед тим, як їх відвезуть до житла. Ця реєстрація є першим кроком, потім вона використовується для видачі посвідчення особи для переміщених осіб.

Картка має виглядати «рожево-блакитно-рожевою» і представляє собою вид на проживання – на відміну від «блакитної карти», яка надає тимчасовий притулок, пояснив Волц. Незабаром видадуть посвідчення для переміщених осіб, над ним працюють безперервно. Її повинні отримати всі громадяни України, які повинні були виїхати з країни після 24 лютого, ті, хто там мав статус особи, яка має право на захист, або українці, які створили сім’ю з громадянином третьої країни, якщо це сталося раніше.

Післяреєстрація як випробування

Окрім постійних офісів, у Бургенланді є також чотири мобільні переобладнані поліцейські автобуси, які тепер обладнані робочим місцем та відповідними електронними пристроями. Вся процедура збору даних займає всього кілька хвилин. Мовних бар’єрів майже немає, тим більше, що українці добре розмовляють англійською, а Google Translate може допомогти в разі потреби, – сказав Йоганнес Ганстер, командир реєстраційного офісу Нікельсдорфа.

За словами Волца, проблемою залишається подальша реєстрація біженців, які вже перебувають у квартирах. Велику кількість українських переміщених осіб у федеральній столиці Ерхардт пояснює тим, що вони прибувають міжнародними потягами, а потім оселюються безпосередньо у Відні. Кожен, хто в’їжджає через Нікельсдорф і хоче залишитися в Австрії, намагається зареєструватися на місці. Зал Nova Rock в безпосередній близькості був пристосований як можливий перший пропускний пункт, але його ще не довелося ввести в експлуатацію.

Ви можете прочитати цю статтю німецькою: