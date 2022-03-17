Нові умови ринку праці для українців

Завдяки ініціативі таких відомих компаній, як Spar, T-Systems, kika/Leiner, ÖAMTC, Verbund, SIGNA, Österreichische Hoteliervereinigung, PALFINGER, ÖBB, Sony DADC, HR Consulting Alexander Wok, Bacher та багатьох інших, для пошуку роботи було створено платформу для переселенців. Австрійський уряд нещодавно ухвалив закон про відкриття ринку праці для біженців, який дозволив людям отримати офіційну роботу. Крім того, було вирішено, що українці можуть залишитися в Австрії на рік.