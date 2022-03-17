Нові умови ринку праці для українців
Українців шукають на ринку праці в Австрії: Ініціатива під назвою «ПЛАТФОРМА РОБОТА ДЛЯ УКРАЇНИ» відкриває більше можливостей для мігрантів.
Щодня населення Австрії поповнюється громадянами України. Як і всім жителям країни, їм потрібна робота, адже життя за межами України набагато дорожче.
Завдяки ініціативі таких відомих компаній, як Spar, T-Systems, kika/Leiner, ÖAMTC, Verbund, SIGNA, Österreichische Hoteliervereinigung, PALFINGER, ÖBB, Sony DADC, HR Consulting Alexander Wok, Bacher та багатьох інших, для пошуку роботи було створено платформу для переселенців. Австрійський уряд нещодавно ухвалив закон про відкриття ринку праці для біженців, який дозволив людям отримати офіційну роботу. Крім того, було вирішено, що українці можуть залишитися в Австрії на рік.
Основна мета проекту – зареєструвати якомога більше компаній, щоб швидше надати людям можливість заробляти на життя.
Платформа проста у використанні, компанії проходять тестування та публікують доступні для претендентів вакансії.
На сьогоднішній день були розміщені такі пропозиції, як системні адміністратори, інженери та навіть медсестри.
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