Медична допомога для українців в Австрії: як отримати безкоштовно

В Австрії Ви можете безкоштовно звернутися до лікаря загальної медицини (Ärzt*innen für Allgemeinmedizin - аналог українського сімейного лікаря), який має контракт з австрійською лікарняною касою (Kassenarzt). В австрійській системі охорони здоров’я лікарі загальної медицини є першими, до кого необхідно звертатися. Якщо медична допомога потрібна дитині, зверніться, будь ласка, до педіатра. Деякі педіатричні кабінети працюють також у вихідні дні.

Ви можете знайти лікаря загальної медицини на сторінці Praxisplan.

Для цього оберіть у пошуковому запиті:

ÖGK Österreichische Gesundheitskasse (австрійська каса медичного страхування) у полі Krankenkassen (лікарняні каси) та

Allgemeinmedizin (загальна медицина) у полі Fachgebiet (спеціалізація)

У полі Fremdsprachen (іноземні мови) можна обрати іноземні мови, якими володіє лікар

До лікаря загальної медицини можна звернутися без попереднього запису. Він може направити Вас до лікаря-спеціаліста, до якого зазвичай необхідно записатися на прийом.



Крім того, Ви можете отримати безкоштовну медичну допомогу в амбулаторіях та лікарнях (окрім приватних), якщо Вас направить лікар загальної медицини або у негайних випадках.

Якщо Ви вже отримали електронну картку (e-card) чи довідку на заміну електронної картки, будь ласка, візьміть її та посвідчення особи з собою для відвідування лікаря, амбулаторії чи лікарні. Якщо Ви її ще не отримали, будь ласка, візьміть посвідчення особи. Детальнішу інформацію Ви можете знайти за посиланням.

Отримання страхового номеру та e-card

Ви отримаєте картку проживання, номер соціального страхування та заміну електронної картки, але не електронну картку. За допомогою цих двох документів (картка проживання, квитанція про заміну електронної картки) можна підтвердити право на медичне страхування. Страхові номери ініціюються через реєстрацію українських біженців і не присвоюються в службі обслуговування клієнтів ÖGK.

Немає номеру страховання або електронної картки

І «квитанція про медичне страхування для людей з основними потребами», яка видається під час реєстрації, так і «квитанція про заміну електронної картки», яку можна використовувати згодом у разі необхідності та за наявності страхового номера в пунктах обслуговування клієнтів ÖGK - обидва документи дійсні як документи для заміни електронної картки та служать біженцям з України як докази права на пільги (разом з картою проживання).

Пільги біженцям у зв'язку із захворюванням

Біженці мають таке ж право на натуральні виплати від медичного страхування, як і інші застраховані особи. Це означає, що вони мають право на медичне лікування та допомогу при фізичних захворюваннях (наприклад, медичну допомогу, ліки, медичні засоби та допоміжні засоби, терапевтичне лікування, клініко-психологічну діагностику, транспортування пацієнтів та рятувальників), а також на інституційну допомогу та медичний догляд на дому.

Важливо: Українці не повинні платити за ліки, які були видані за рецептом від лікаря.