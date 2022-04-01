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Refugee children who fled following Russia's invasion of Ukraine, attend a school preparation course in Dusseldorf

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© REUTERS / THILO SCHMUELGEN

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04/01/2022

Інтеграційний фонд: інформація про коронавірус тепер також українською

У консультаціїйні години щодо коронавірусу лікарі та юристи надають інформацію про варіанти тестів, правила вакцинації та карантину.

von Karina Danilova

Інформація, надана Австрійським інтеграційним фондом (ÖIF), буде адаптована до нових обставин. Відтепер переселенці з України також можуть отримати інформацію про ситуацію з коронавірусом в Австрії тут. У спеціальні години консультації з коронавірусу експерти інформують переселенців про вакцинацію від коронавірусу, правила карантину, пропозиції тестування та діючі заходи безпеки.

Лікарі та юристи є гостями онлайн-консультацій, щоб відповісти на відкриті запитання учасників щодо чинних правил та пропозицій з коронавірусу в Австрії. Консультаційні години з перекладом на українську мову спочатку проводитимуться двічі на тиждень, наступні дати можна знайти на сайті www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

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( kurier.at ) | Stand: 04/01/2022, 10:47

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