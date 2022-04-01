Інтеграційний фонд: інформація про коронавірус тепер також українською

Інформація, надана Австрійським інтеграційним фондом (ÖIF), буде адаптована до нових обставин. Відтепер переселенці з України також можуть отримати інформацію про ситуацію з коронавірусом в Австрії тут. У спеціальні години консультації з коронавірусу експерти інформують переселенців про вакцинацію від коронавірусу, правила карантину, пропозиції тестування та діючі заходи безпеки.

Лікарі та юристи є гостями онлайн-консультацій, щоб відповісти на відкриті запитання учасників щодо чинних правил та пропозицій з коронавірусу в Австрії. Консультаційні години з перекладом на українську мову спочатку проводитимуться двічі на тиждень, наступні дати можна знайти на сайті www.integrationsfonds.at/onlinekurse.