Інтеграційний фонд: інформація про коронавірус тепер також українською
У консультаціїйні години щодо коронавірусу лікарі та юристи надають інформацію про варіанти тестів, правила вакцинації та карантину.
Інформація, надана Австрійським інтеграційним фондом (ÖIF), буде адаптована до нових обставин. Відтепер переселенці з України також можуть отримати інформацію про ситуацію з коронавірусом в Австрії тут. У спеціальні години консультації з коронавірусу експерти інформують переселенців про вакцинацію від коронавірусу, правила карантину, пропозиції тестування та діючі заходи безпеки.
Лікарі та юристи є гостями онлайн-консультацій, щоб відповісти на відкриті запитання учасників щодо чинних правил та пропозицій з коронавірусу в Австрії. Консультаційні години з перекладом на українську мову спочатку проводитимуться двічі на тиждень, наступні дати можна знайти на сайті www.integrationsfonds.at/onlinekurse.
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