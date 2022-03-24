Нові правила: Повернення маски і безтестовий кінець карантину для пацієнтів

З огляду на високу кількість хворих на коронавірус, з сьогоднішнього дня, четверга, маску необхідно вдягати в приміщеннях по всій Австрії.

Крім того, люди, інфіковані коронавірусом, можуть повернутися до роботи та ходити за покупками через п’ять днів без безкоштовного тестування – якщо у них не було симптомів протягом 48 годин і в масці. У особистому житті їм слід уникати «вразливих умов», гастрономії та великих подій, а також носити маску.

Нові правила були обговорені в середу.

Послаблена рекомендація щодо карантину для всіх

Рекомендація щодо карантину від міністра охорони здоров’я Йоханнеса Рауха (Зелені): вона стосується не лише окремих професійних груп, таких як професії охорони здоров’я, а й усіх працівників загалом. Ви також можете «безкоштовно протестувати» себе через п’ять днів. Якщо результат негативний або значення CT перевищує 30, «обмеження руху» для приватного життя та обов’язок носити маску не застосовуються.

Загальні вимоги до використання маски в приміщенні

З огляду на надзвичайно високу кількість інфікувань останнім часом, Раух знову вніс загальну вимогу до використання масок у приміщенні. З моменту великого кроку пом’якшення 5 березня маска була обов’язкова лише в громадському транспорті та магазинах базового обслуговування. Тільки Відень залишився із зобов’язанням FFP2 та 2G* для гастрономії та нічної гастрономії.

В інших федеральних землях тепер діють спеціальні правила для нічної гастрономії та заходів із 100 осіб без фіксованого місця: їхні оператори можуть вибирати, чи потрібна їм маска чи 3G. Ні маска, ні 3G не потрібні для зборів у приміщенні менш ніж 100 осіб, у приватних житлових приміщеннях, в адміністративному пункті підприємства громадського харчування або для репетицій та художніх виступів у фіксованому складі. Нові правила діють щонайменше до 16 квітня.

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