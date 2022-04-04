Реєстрація українців в Австрія Центр крок за кроком
Ukrainians who were forced to leave their country and settled in Austria must register to receive a blue card.
Для отримання блакитної картки, яка забезпечує страхування, дозвіл на роботу та дозвіл на проживання в Австрії, необхідно пройти кілька етапів реєстрації.
1. Реєстрація в Meldelservice Wien
Кожна особа, яка прибуває до Відня і вселяється в квартиру/кімнату в квартирі, повинна зареєструватися у Віденській реєстраційній службі (Meldelservice Wien).
Ви можете звернутися до Віденської реєстраційної служби без попереднього запису. Ви можете зареєструватися у будь-якій Віденській реєстраційній службі, незалежно від району, в якому Ви проживаєте.
Якщо родичі чи знайомі надали Вам квартиру/місце для проживання, необхідно зареєструватися за новою адресою протягом 3 днів.
Що потрібно мати з собою для реєстрації
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Закордонний паспорт
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Заповнений реєстраційний лист: формуляр, який можна отримати безпосередньо у Віденській реєстраційній службі або онлайн. Документ, що допоможе заповнити цей формуляр, Ви знайдете за посиланням.
Особа, що надала Вам житло, має підписати формуляр.
Якщо Ви тимчасово проживаєте в готелі, тимчасовому житлі чи пансіонаті, Ви повинні зареєструватися у власника чи керівника житла.
Якщо Ви переїжджаєте в приватну квартиру, Ви повинні зареєструватися у Віденській реєстраційній службі протягом 3 днів.
Вам потрібно принести Meldezettel на зустріч щодо отримання голубої картки.
2. Реєстрація в поліції
Перший етап - надання відбитків пальців і персональних даних. Це поліцейське питання.
Необхідно прийти в Центр збору даних і розподілення (Messe). На жаль, попереднього запису немає, тому доведеться чекати в черзі. Там потрібно заповнити бланк інформацією про себе і приїзд до Австрії, а потім надати відбитки пальців. Там можна заповнити форму з місцем проживання. Це один з найголовніших кроків до отримання блакитної картки.
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Адреса: Messeplatz 1, 1020 Відень, безбар'єрний доступ.
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Часи роботи: з понеділка по неділю, з 8:00 до 18:00.
- До Центру можна дістатися на метро або машиною.
3. Реєстрація в Austria Center
Для подальшої реєстрації необхідно зв'язатися з Центром збору та консультацій даних (Austria Center). Необхідно призначити зустріч, заповнивши анкету з особистими даними на сайті https://gvs-termin-fsw.besharp.at/. Пізніше вам зателефонують і встановлять дату і час зустрічі. Тут також можна зареєструвати своє місце проживання.
- Адреса: Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень
- Часи роботи: працює з понеділка по неділю з 8:00 до 18:00.
- До Центру можна дістатися на метро (U1), автобусі або машиною.
4. Реєстрація на фінансову підтримку
Ви можете подати заявку на отримання фінансової підтримки для задоволення базових життєвих потреб (Grundversorgung) в Austria Center Vienna (ACV).
Для цього введіть свої персональні дані на сайті gvs-termin.fsw.at і, якщо є в наявності, номер IFA (від 9 до 10 цифр), який поліція надала Вам під час реєстрації Ваших даних.
Працівники Cоціального фонду Відня (Fonds Soziales Wien) зателефонують Вам і запишуть на зустріч для подачі заяви. Заява подається в Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень.
Необхідно мати з собою підтвердження реєстрації місця проживання (Meldezettel) від Реєстраційної служби міста Відня та посвідчення особи (паспорт або інше посвідчення) усіх членів родини, які звертаються за отриманням підтримки.
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