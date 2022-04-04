Реєстрація українців в Австрія Центр крок за кроком

Для отримання блакитної картки, яка забезпечує страхування, дозвіл на роботу та дозвіл на проживання в Австрії, необхідно пройти кілька етапів реєстрації.

1. Реєстрація в Meldelservice Wien

Кожна особа, яка прибуває до Відня і вселяється в квартиру/кімнату в квартирі, повинна зареєструватися у Віденській реєстраційній службі (Meldelservice Wien).



Ви можете звернутися до Віденської реєстраційної служби без попереднього запису. Ви можете зареєструватися у будь-якій Віденській реєстраційній службі, незалежно від району, в якому Ви проживаєте.



Якщо родичі чи знайомі надали Вам квартиру/місце для проживання, необхідно зареєструватися за новою адресою протягом 3 днів.



Що потрібно мати з собою для реєстрації

Закордонний паспорт

Заповнений реєстраційний лист: формуляр, який можна отримати безпосередньо у Віденській реєстраційній службі або онлайн. Документ, що допоможе заповнити цей формуляр, Ви знайдете за посиланням.

Особа, що надала Вам житло, має підписати формуляр.



Якщо Ви тимчасово проживаєте в готелі, тимчасовому житлі чи пансіонаті, Ви повинні зареєструватися у власника чи керівника житла.



Якщо Ви переїжджаєте в приватну квартиру, Ви повинні зареєструватися у Віденській реєстраційній службі протягом 3 днів.

Вам потрібно принести Meldezettel на зустріч щодо отримання голубої картки.

2. Реєстрація в поліції

Перший етап - надання відбитків пальців і персональних даних. Це поліцейське питання.

Необхідно прийти в Центр збору даних і розподілення (Messe). На жаль, попереднього запису немає, тому доведеться чекати в черзі. Там потрібно заповнити бланк інформацією про себе і приїзд до Австрії, а потім надати відбитки пальців. Там можна заповнити форму з місцем проживання. Це один з найголовніших кроків до отримання блакитної картки.