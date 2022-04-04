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Anträge auf Aufnahme in die Grundversorgung können Menschen auf der Flucht erst stellen, wenn die Verordnung des Innenministeriums verfasst wird.

© Kurier/Juerg Christandl

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04/04/2022

Реєстрація українців в Австрія Центр крок за кроком

Ukrainians who were forced to leave their country and settled in Austria must register to receive a blue card.

von Karina Danilova

Для отримання блакитної картки, яка забезпечує страхування, дозвіл на роботу та дозвіл на проживання в Австрії, необхідно пройти кілька етапів реєстрації.

1. Реєстрація в Meldelservice Wien

Кожна особа, яка прибуває до Відня і вселяється в квартиру/кімнату в квартирі, повинна зареєструватися у Віденській реєстраційній службі (Meldelservice Wien). 

Ви можете звернутися до Віденської реєстраційної служби без попереднього запису. Ви можете зареєструватися у будь-якій Віденській реєстраційній службі, незалежно від району, в якому Ви проживаєте.

Якщо родичі чи знайомі надали Вам квартиру/місце для проживання, необхідно зареєструватися за новою адресою протягом 3 днів.

Що потрібно мати з собою для реєстрації

  • Закордонний паспорт

  • Заповнений реєстраційний лист: формуляр, який можна отримати безпосередньо у Віденській реєстраційній службі або онлайн.  Документ, що допоможе заповнити цей формуляр, Ви знайдете за посиланням.

Особа, що надала Вам житло, має підписати формуляр. 

Якщо Ви тимчасово проживаєте в готелі, тимчасовому житлі чи пансіонаті, Ви повинні зареєструватися у власника чи керівника житла.

Якщо Ви переїжджаєте в приватну квартиру, Ви повинні зареєструватися у Віденській реєстраційній службі протягом 3 днів.

Вам потрібно принести Meldezettel на зустріч щодо отримання голубої картки.

2. Реєстрація в поліції

Перший етап - надання відбитків пальців і персональних даних. Це поліцейське питання.

Необхідно прийти в Центр збору даних і розподілення (Messe). На жаль, попереднього запису немає, тому доведеться чекати в черзі. Там потрібно заповнити бланк інформацією про себе і приїзд до Австрії, а потім надати відбитки пальців. Там можна заповнити форму з місцем проживання. Це один з найголовніших кроків до отримання блакитної картки.

  • Адреса: Messeplatz 1, 1020 Відень, безбар'єрний доступ.

  • Часи роботи: з понеділка по неділю, з 8:00 до 18:00.

  • До Центру можна дістатися на метро або машиною.

3. Реєстрація в Austria Center

Для подальшої реєстрації необхідно зв'язатися з Центром збору та консультацій даних (Austria Center). Необхідно призначити зустріч, заповнивши анкету з особистими даними на сайті https://gvs-termin-fsw.besharp.at/. Пізніше вам зателефонують і встановлять дату і час зустрічі. Тут також можна зареєструвати своє місце проживання.

  • Адреса: Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень
  • Часи роботи: працює з понеділка по неділю з 8:00 до 18:00.
  • До Центру можна дістатися на метро (U1), автобусі або машиною.

4. Реєстрація на фінансову підтримку

Ви можете подати заявку на отримання фінансової підтримки для задоволення базових життєвих потреб (Grundversorgung) в Austria Center Vienna (ACV). 
 
Для цього введіть свої персональні дані на сайті gvs-termin.fsw.at і, якщо є в наявності, номер IFA (від 9 до 10 цифр), який поліція надала Вам під час реєстрації Ваших даних.
 
Працівники Cоціального фонду Відня (Fonds Soziales Wien) зателефонують Вам і запишуть на зустріч для подачі заяви. Заява подається в Austria Center Vienna (ACV), Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень.

Необхідно мати з собою підтвердження реєстрації місця проживання (Meldezettel) від Реєстраційної служби міста Відня та посвідчення особи (паспорт або інше посвідчення) усіх членів родини, які звертаються за отриманням підтримки.

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( kurier.at ) | Stand: 04/04/2022, 13:06

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