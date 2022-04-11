04/11/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (11 квітня)
Актуальні новини станом на 11 квітня згідно з джерелом Reuters.
Російські війська завдали ударів по цілях на сході України в неділю, коли лідер Австрії планував зустрітися з президентом Путіним, а Вашингтон пообіцяв надати Україні «зброю, яка їй потрібна» для протидії новому наступу Росії.
Боротьба
- Російські війська обстріляли Луганську та Дніпровську області України, повідомили українські чиновники, знищивши аеропорт і поранивши щонайменше п'ять осіб.
- Кількість загиблих внаслідок нападу на залізничний вокзал у п'ятницю в Краматорську зросла до 57, 109 отримали поранення, повідомили українські чиновники.
- Британська військова розвідка заявила, що Росія прагне збільшити чисельність військ за допомогою особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.
- Вибухи пролунали у північно-східному місті Харкові та в Миколаєві, місті біля Чорного моря, повідомили українські ЗМІ в неділю.
- Віце-прем'єр-міністр України повідомив, що в неділю гуманітарними коридорами було евакуйовано 2824 людини, у тому числі 213 з Маріуполя, який вже кілька тижнів перебуває в облозі.
- Глава російської Республіки Чечня заявив, що російський наступ буде не лише на Маріуполь, а й на Київ та інші міста.
Іноземні лідери
- Канцлер Австрії Нехаммер заявив, що зустрінеться з Путіним у понеділок у Москві, що стане першою особистою зустріччю російського лідера з колегою з Європейського Союзу після вторгнення.
- Президент України Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Шольц обговорив можливі додаткові санкції проти Росії та оцінив, за його словами, сприятливу зміну позиції Німеччини щодо Києва.
- Як повідомляє The Times у понеділок, Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО.
Молитви та протести
- Папа Франциск у неділю закликав до Великоднього перемир'я в Україні і, очевидно, посилаючись на Росію, поставив під сумнів цінність встановлення прапора перемоги «на купі уламків».
- Глава Російської православної церкви в неділю закликав людей згуртуватися навколо уряду.
- Близько 600 проросійських протестувальників у автоколоні вирушили на демонстрацію в Ганновері, Німеччина. Також відбулася контрдемонстрація, у якій близько 700 людей підтримали Україну, повідомляє поліція.
Економіка і бізнес
- Росія звернеться до суду, якщо Захід спробує змусити її до дефолту по суверенному боргу, заявив у понеділок прокремлівській газеті «Известия» міністр фінансів Силуанов.
- Економічне виробництво України цього року, ймовірно, скоротиться на 45,1%, про це заявив у неділю Світовий банк.
- Україна заборонила весь імпорт з Росії та закликала інші країни ввести жорсткіші економічні санкції.
- Російський банк ВТБ більше не контролює свою європейську дочірню компанію, заявив німецький регулятор BaFin.
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