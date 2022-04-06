Безкоштовна культура для українців у Відні

Станьте частиною культурної спільноти

У рамках програми „Hunger auf Kunst & Kultur“ українці мають можливість відвідувати культурні заклади. Так званий Культурпас відкриває двері багатьох концертних залів, театрів і виставок всім зацікавленим.

Люди, які тікають від війни, і вже отримали посвідчення для переміщених осіб (Vertriebenenausweis), мають можливість оформити культурну перепустку, з якою вони на один рік отримують безплатний допуск до закладів мистецтва і культури. Для тих, хто ще не зміг отримати посвідчення для переміщених осіб від органів місцевої влади існує тимчасова альтернатива: українського паспорта вже зараз достатньо для безплатного відвідування багатьох закладів культури

Зробіть крок до музеїв

Більшість музеїв Відня займаються програмою „Hunger auf Kunst & Kultur“. Якщо ви великий шанувальник Бетховена, імператриці Сісі або сучасного мистецтва, то це велика можливість поринути у культурний світ безкоштовно. Повний список музеїв можна знайти за посиланням. Там можна знайти назви закладів культури, адреси та офіційні веб-сайти.

Жага до вистав

Театри не є винятком з переліку вільного дозвілля. За посиланням Ви знайдете інформацію, які театри беруть участь у програмі з адресами та офіційними веб-сайтами.

