Безкоштовна культура для українців у Відні
Відень пропонує людям з України можливість безкоштовно насолоджуватися культурою.
Екскурсії центром Відня
Екскурсоводи Австрії (Austria Guides) запрошують Вас прогулятися центром Відня, щоб більше дізнатися про місто та поринути в його історію.
Екскурсії безкоштовні (українською і російською) і не потребують реєстрації. Просто приходьте у вказаний час:
Щочетверга з 16:00 до 18:00 та щонеділі з 10:00 до 12:00
Місце зустрічі: Albertinaplatz 1, 1010, біля фонтану Albrechtsbrunnen.
Станьте частиною культурної спільноти
У рамках програми „Hunger auf Kunst & Kultur“ українці мають можливість відвідувати культурні заклади. Так званий Культурпас відкриває двері багатьох концертних залів, театрів і виставок всім зацікавленим.
Люди, які тікають від війни, і вже отримали посвідчення для переміщених осіб (Vertriebenenausweis), мають можливість оформити культурну перепустку, з якою вони на один рік отримують безплатний допуск до закладів мистецтва і культури. Для тих, хто ще не зміг отримати посвідчення для переміщених осіб від органів місцевої влади існує тимчасова альтернатива: українського паспорта вже зараз достатньо для безплатного відвідування багатьох закладів культури
Зробіть крок до музеїв
Більшість музеїв Відня займаються програмою „Hunger auf Kunst & Kultur“. Якщо ви великий шанувальник Бетховена, імператриці Сісі або сучасного мистецтва, то це велика можливість поринути у культурний світ безкоштовно. Повний список музеїв можна знайти за посиланням. Там можна знайти назви закладів культури, адреси та офіційні веб-сайти.
Жага до вистав
Театри не є винятком з переліку вільного дозвілля. За посиланням Ви знайдете інформацію, які театри беруть участь у програмі з адресами та офіційними веб-сайтами.
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